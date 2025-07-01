溫網》艾卡拉茲三連霸第一步 5盤險勝義大利屆退老將

艾卡拉茲。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽中央球場開幕戰，衛冕者艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）拒絕被爆出冷門！歷經5盤大戰終以7：5、6：7（5：7 ）、7：5、2：6、6：1險勝38歲的義大利屆退老將弗格尼尼（Fabio Fognini），西班牙第2種子男單開胡，也朝著草地大滿貫三連霸邁出第一步。

「我不知道為什麼這是他的溫網最後一舞，因為以他目前的狀態，還能再打3、4年。」倫敦全英俱樂部當地氣溫高達攝氏31.4度，22歲的艾卡拉茲克服賽史最炎熱的開幕日考驗，拉鋸4小時37分鐘力退弗格尼尼，也把5盤大戰的戰績改寫為14勝1負，包括先前法國公開賽歷經史詩級決戰，他搶救3個冠軍點大逆轉義大利球王辛納（Jannik Sinner），完成紅土大滿貫連莊壯舉。

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「我必須稱讚他打出如此精彩比賽。弗格尼尼是非常出色的球員，整個職業生涯都展現出自己的水準。」艾卡拉茲帶著遺憾送走老將，但也自豪延續近來19連勝氣勢，還有大滿貫首輪18勝0負的完美戰績，更避免淪為史上第3位溫網一戰出局的悲情衛冕者，「在中央球場打第一場比賽，從來都不容易。我在草地表現不錯，但溫網非常特別，我得提升手感並表現更好。」次輪他遭遇會外賽殺入的英國地主塔維特（Oliver Tarvet）。

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