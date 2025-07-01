NBA》震撼彈！金塊送走冠軍班底 小波特和籃網強森互換東家

金塊小波特和籃網強森互換東家。（資料照合成圖）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，曾幫助金塊奪冠的27歲小前鋒小波特（Michael Porter Jr.）與籃網29歲前鋒強森（Cam Johnson）互換新東家。

金塊今天將小波特與2032年無保護首輪籤交易至籃網，換來強森（Cam Johnson），兩人的合約都在2027年到期，可成為不受限自由球員，小波特下季薪資為3830萬美元，2026-27賽季將升至4080萬美元；強森下季薪資則為2110萬美元，之後為2330萬美元。

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小波特6年生涯皆效力金塊，去年為球隊出賽77場，場均貢獻18.2分與7籃板，是金塊近年奪冠的重要班底之一。

強森在生涯第6年打出生涯代表作，場均攻下18.8分、4.3籃板和3.4助攻，投籃命中率達47.5%，三分命中率也有39%。他是在2022-2023賽季杜蘭特（Kevin Durant）交易案中來到籃網，自布里吉斯（Mikal Bridges）去年夏天轉隊至尼克後，強森便逐漸成為籃網重建時期的主力得分手之一。

此外，查拉尼亞也指出，28歲的搖擺人布朗（Bruce Brown Jr.）已與老東家金塊簽下一紙1年合約，重返丹佛。

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