晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》本季效力灰狼迎生涯年 「SGA表弟」4年18.1億轉隊老鷹

2025/07/01 08:58

亞歷山大沃克。（資料照，美聯社）亞歷山大沃克。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，效力灰狼的亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）將在新球季以4年6200萬美金（約新台幣18.1億）的合約交易至老鷹，並包含球員選項與交易補償金。

亞歷山大沃克是本季獲得年度MVP殊榮的雷霆球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的表弟，他在2019年以首輪之姿加入NBA，之後先後效力鵜鶘與爵士，並在2022-23賽季來到灰狼。

本季亞歷山大沃克的表現迎來生涯代表作，除了連續兩季達成82場全勤出賽外，在總得分、籃板、助攻與3分球命中數都創下生涯新高，繳出場均9.4分、3.2籃板與2.7助攻的表現，投籃命中率也來到43.8%，成為陣中相當倚賴的板凳球員。

亞歷山大沃克也跟隨灰狼前進季後賽，先是在首輪擊敗湖人，又在次輪力退勇士，不過最終在西部冠軍賽不敵由表哥SGA率領的雷霆，在本季季後賽一共留下15場的出賽，場均8.3分、1.8籃板與2.3助攻。

另外根據消息，老鷹交易迎來亞歷山大沃克後，將送出2027年的次輪籤以及現金給予灰狼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中