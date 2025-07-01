NBA》本季效力灰狼迎生涯年 「SGA表弟」4年18.1億轉隊老鷹

亞歷山大沃克。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）消息指出，效力灰狼的亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）將在新球季以4年6200萬美金（約新台幣18.1億）的合約交易至老鷹，並包含球員選項與交易補償金。

亞歷山大沃克是本季獲得年度MVP殊榮的雷霆球星「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的表弟，他在2019年以首輪之姿加入NBA，之後先後效力鵜鶘與爵士，並在2022-23賽季來到灰狼。

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本季亞歷山大沃克的表現迎來生涯代表作，除了連續兩季達成82場全勤出賽外，在總得分、籃板、助攻與3分球命中數都創下生涯新高，繳出場均9.4分、3.2籃板與2.7助攻的表現，投籃命中率也來到43.8%，成為陣中相當倚賴的板凳球員。

亞歷山大沃克也跟隨灰狼前進季後賽，先是在首輪擊敗湖人，又在次輪力退勇士，不過最終在西部冠軍賽不敵由表哥SGA率領的雷霆，在本季季後賽一共留下15場的出賽，場均8.3分、1.8籃板與2.3助攻。

另外根據消息，老鷹交易迎來亞歷山大沃克後，將送出2027年的次輪籤以及現金給予灰狼。

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