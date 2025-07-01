中職》被悍將選中嗨喊「我要去找南珉貞！」女神一舉動讓江庭毅瘋掉

南珉貞邀請江庭毅上YT節目。（資料照合成圖）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕平鎮高中的主戰捕手江庭毅在今年中職選秀會以第4輪被富邦悍將挑中，他得知後十分開心，在個人社群網站中直呼：「我要去富邦找南珉貞了！」

身高175公分、體重75公斤的江庭毅，棒球起點從力行國小起步，2019年U12世界盃就是台灣隊主戰捕手，助隊奪下冠軍。過去他在U12、U15、U18都穿過國家隊戰袍，豐富的國際賽資歷是他的優勢。

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富邦悍將在今年選秀成果豐碩，不僅在第一輪第二順位指名普門高中捕手張育豪，還在第四輪選進平鎮高中捕手江庭毅，一口氣收下今年選秀最好的兩名高中捕手。對於在第四輪選到江庭毅，副領隊暨農場總監林威助坦言很意外，「想說不會這麼後面還能拿到，今年可以選到兩個不錯的捕手，我還蠻開心的。」

江庭毅「圓夢」後在個人Instagram專區中開心大喊：「我要去富邦找南珉貞了！」，又在Threads平台放上南珉貞的應援毛巾，並po文寫道，「其實就是一個機會」，南珉貞也在底下留言回覆「恭喜，我的南朋友～我想邀請你上我的YT」，江庭毅則回應，「沒問題我的榮幸！我要發瘋了」。

富邦學長廖任磊在貼文底下留言放上他與南珉貞的合照，董子恩則說要先過阿磊那一關，江庭毅回應：「學長，我認輸」。富邦育樂總經理陳昭如也有留言，歡迎他加入悍將大家庭，江庭毅回覆：「謝謝總經理」。

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