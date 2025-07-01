中職選秀》鶯歌工商大獲全勝！ 王傳家談隊史首位狀元韋宏亮

新北市立鶯歌工商棒球隊校友韋宏亮成為中職首位出身自鶯歌工商的選秀狀元。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕2025年中華職棒選秀會結果出爐，新北市立鶯歌工商產出隊史首位選秀狀元韋宏亮、第一輪曾偉喆、第二輪許賀捷、第九輪傅鈞致，成為本次選秀最大贏家。鶯歌工商棒球隊教練王傳家透露，韋宏亮、曾偉喆都是很優秀的球員，經過一年磨練後狀況更好，獲得好順位當之無愧。

台鋼雄鷹選擇韋宏亮做為今年的選秀狀元，王傳家表示，韋宏亮高三狀況不算太好，但經過一年磨練後，他投球變得更有野性、抗壓力更強。欣慰的是，韋宏亮動完Tommy John手術後不到一年恢復良好，身體也變得更結實。

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曾偉喆第一輪被統一獅選中，王傳家指出，曾偉喆球質活潑，是能力很好的投手，去年有機會參加選秀，但後來決定再磨練一年，雖然旅外失敗有點「時運不濟」，但在第一輪中選也是很好的結果。

樂天桃猿第二輪選擇許賀捷，王傳家說，許賀捷是上進的選手，每年大學暑假自費去外國學習，許去年沒獲得太好的輪次，因此他建議先完成學業，許賀捷今年表現優異、輪次提升，獲外界肯定；傅鈞致第九輪獲味全龍指名，王傳家透露，應屆畢業的傅鈞致身高約190公分、速度飛快，身體條件相當優異。

王傳家表示，要打職棒須具備高強度的身體與心理素質，因為高中生比較晚熟，他常建議學生先進大學或成棒隊磨練。若應屆畢業時就有高強度的身體與心理素質，會先與家長深度討論，尊重學生選擇，不會阻止進入職棒或旅外。

未來鶯歌工商有沒有機會出現首位「應屆狀元」？王傳家說，他覺得還好，高中仍是養成階段。若學生剛畢業時有出色的身體素質、心理也比較成熟，他並不設限旅外或進入職棒。

新北市立鶯歌工商產出隊史首位選秀狀元韋宏亮、第一輪曾偉喆、第二輪許賀捷、第九輪傅鈞致，成為本次選秀最大贏家。校門口示意圖。（記者陳奕劭攝）

新北市立鶯歌工商棒球隊本次選秀產出四名好手，成為今年選秀大贏家。示意圖。（記者陳奕劭攝）

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