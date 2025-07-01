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MLB》期待二刀流完全復活！ 平成怪物深入剖析進化版的「投手大谷」

2025/07/01 10:05

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平本季重拾投打二刀流，日前先發登板對戰皇家狂飆101.7英哩（約163.6公里）火球，刷新美職生涯最速紀錄。退役傳奇球星「平成怪物」松坂大輔撰文點出「投手大谷」與以往的不同之處。

松坂大輔在《Sponichi Annex》的「松坂大輔的探球」專欄中以「復活的大谷翔平」為主題，深入剖析大谷在動過第二次Tommy John手術後的投球狀態與進化。松坂指出，從手術前與手術後的投球姿勢來看，大谷右肘的位置似乎比以前低了些，尤其是在投「Sweeper（橫掃球）」時，過去他投這種球時，似乎更強調「橫向變化」的動作，現在則是更自然、流暢地揮臂，不像過去那樣感覺有些勉強，目前的姿勢對肘部的負擔應該已經降低。

松坂大輔認為，大谷今年採用無繞臂（No Windup）投球動作，這樣能讓全身的力量運用更順暢，有助於提升出力效率，大谷應該也能感受到比以前更容易投出強勁球速的感覺。

松坂大輔坦言，大谷翔平心中一定會有所不安，「如果我還用以前的投球方式，是不是又會受傷？」這樣的念頭在他腦海中出現並不意外。

松坂大輔期待大谷翔平能夠重拾「二刀流完全體」的身手，以先發投手身分投完長局數，自己再敲出全壘打帶領球隊贏球，這種「超人級」表現，全世界只有大谷一人做得到，「他過去的表現已超越所有預期，我相信完全復活的二刀流大谷又會再次打破我們的想像。」

大谷翔平本季先發3場累積4局，被敲3支安打失1分，另有3次三振和1次四壞球保送，防禦率為2.25，WHIP為1.00，被打擊率為0.214。

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