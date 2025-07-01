溫網》梅德維夫大滿貫賽吞3連敗 「或許跌到世界15才會擔心」

梅德維夫。（資料照，歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕俄羅斯第9種子梅德維夫（Daniil Medvedev）在2025年溫布頓網球錦標賽首輪輸球，本季大滿貫賽吞下3連敗，但他並不擔心自己表現，率性地說：「或許當我跌到世界15才會擔心吧。」

梅德維夫以6：7（2：7）、6：3、6：7（3：7）、2：6敗給世界排名64的法國選手邦奇（Benjamin Bonzi），成為本屆溫網首位出局的男單種子球員，也是他在法網之後再次嚐到一輪遊的苦澀滋味。

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針對自己的低迷表現，梅德維夫坦然表示：「對我來說，這是信心的問題，如果不是哈雷的成績，我肯定會說我肯定少一些東西，這只是幾場比賽，今年我有很多場比賽惜敗，當我開始贏球，我的排名就能上升，目前我沒那麼擔心，如果我今年排名在15名左右，也許我會更擔心，但現階段我不會。」

梅德維夫在上週的哈雷草地賽打進決賽，他認為這場溫網的表現其實打得差不多，差別就在邦奇打很好，「即使是好球，他都能找到對應之道，而我也看過他的比賽，他在場上無法有連續回合，但今天他幾乎沒失誤，只有正手拍稍微失誤，反手大概有3次吧，我看了一下籤表，肯定能打到16強。」

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