MLB》王牌惠勒8局狂飆10K！率費城人完封教士取得2連勝

費城人王牌惠勒主投8局飆出10次三振,幫助球隊擊敗教士。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕在主場與教士進行本季首次交手的費城人,靠著當家王牌惠勒(Zack Wheeler)8局狂飆10K的帶領下,幫助球隊終場以4:0完封教士,收下近期的2連勝。

惠勒前4局僅被敲出2支安打力保不失,不過在5局上半遇到亂流,面對該局頭兩名打者分別被敲安以及丟出觸身球攻占得點圈,不過費城人很快穩住陣腳,惠勒先是用高位置速球三振掉強森(Bryce Johnson),之後雖然讓代打的布魯克斯(Trenton Brooks)擊出強勁平飛球,但二壘手史多特(Bryson Stott)上演精采接殺後傳往二壘,形成雙殺守備解決危機。

之後的3局,惠勒也展現王牌等級的壓制力,讓教士打線無法從他手中得分,最終用了107球完成8局,被敲出6支安打沒有失分,送出高達10次三振且沒有保送,9局上半交給班克斯(Tanner Banks)也順利守成關門成功拿下勝利。

打線部分,2局下半一三壘有人時,靠著史多特的滾地球護送跑者回到本壘先馳得點,4局下馬許(Brandon Marsh)和透納(Trea Turner)接連敲安攻下2分,5下輪到卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)跳了出來,面對教士先發沃德倫(Matt Waldron)投出的招牌蝴蝶球,仍一棒扛出左外野方向的陽春砲,幫助球隊再下一城。

除了費城人外,教士在守備端也有亮眼表現,3局下半,凱普勒(Max Kepler)敲出中外野方向深遠飛球,卻被中外野手梅里爾(Jackson Merrill)在牆前躍起一把抓下,攔截這顆看似要形成全壘打的飛球,成為這場比賽的亮點之一。

