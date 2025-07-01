MLB》王牌惠勒8局狂飆10K！率費城人完封教士取得2連勝

費城人王牌惠勒主投8局飆出10次三振，幫助球隊擊敗教士。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在主場與教士進行本季首次交手的費城人，靠著當家王牌惠勒（Zack Wheeler）8局狂飆10K的帶領下，幫助球隊終場以4：0完封教士，收下近期的2連勝。

惠勒前4局僅被敲出2支安打力保不失，不過在5局上半遇到亂流，面對該局頭兩名打者分別被敲安以及丟出觸身球攻占得點圈，不過費城人很快穩住陣腳，惠勒先是用高位置速球三振掉強森（Bryce Johnson），之後雖然讓代打的布魯克斯（Trenton Brooks）擊出強勁平飛球，但二壘手史多特（Bryson Stott）上演精采接殺後傳往二壘，形成雙殺守備解決危機。

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WHAT A DOUBLE PLAY pic.twitter.com/UgMfYfJo5v — cam ! （@aokstott） July 1, 2025

之後的3局，惠勒也展現王牌等級的壓制力，讓教士打線無法從他手中得分，最終用了107球完成8局，被敲出6支安打沒有失分，送出高達10次三振且沒有保送，9局上半交給班克斯（Tanner Banks）也順利守成關門成功拿下勝利。

打線部分，2局下半一三壘有人時，靠著史多特的滾地球護送跑者回到本壘先馳得點，4局下馬許（Brandon Marsh）和透納（Trea Turner）接連敲安攻下2分，5下輪到卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）跳了出來，面對教士先發沃德倫（Matt Waldron）投出的招牌蝴蝶球，仍一棒扛出左外野方向的陽春砲，幫助球隊再下一城。

除了費城人外，教士在守備端也有亮眼表現，3局下半，凱普勒（Max Kepler）敲出中外野方向深遠飛球，卻被中外野手梅里爾（Jackson Merrill）在牆前躍起一把抓下，攔截這顆看似要形成全壘打的飛球，成為這場比賽的亮點之一。

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