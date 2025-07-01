女排》台灣相隔10年後再次參加U19世錦賽 拚佳績先找男排模擬練習

台灣女排啟程參加U19女排世錦賽（排協提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕去年在泰國打下亞洲U18女排錦標賽季軍，台灣女排搶下今年世界U19女排錦標賽資格， 她們啟程飛往塞爾維亞，準備迎接U19世錦賽，以8強為努力目標。

距離上次台灣女排參加U19世錦賽已經是2015年，當時還以U18作為分齡，隊史最好成績是2001年拿到第7名，而這次以華僑高中陳薏、東山高中陳品宇等人領銜，她們在預賽就得面對歐美強敵，除地主塞爾維亞外，其餘4支都是來自中南美洲隊伍，包含阿根廷、多明尼加、巴西以及波多黎各，分組預賽前4名可晉級16強單敗淘汰賽。

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由於U19層級對女生來說已經可以算成人，很難得有機會碰上歐洲跟中南美洲隊伍，台灣女排全隊心情都很期待也興奮，可以跟這些世界級隊伍輸贏，或許在這之中很球員未來會是有名的奧運國手，而台灣女排為了因應身體素質好，攻擊球速很快的歐美球風，因此從5月5日展開集訓後，針對較高大以及攻擊球速快的球風，也找來男排當模擬對象練習。

要在歐美勁敵環繞下取得前4名並不容易，這次台灣女排目標放在前8，要在小組爭取最佳名次，在16強單敗淘汰賽有可能遇上義大利、日本或中國等強敵，也是值得期待對決的球隊。

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