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MLB》場內轟+滿貫砲！紅襪阿布瑞尤雙響締67年神紀錄

2025/07/01 11:24

W.阿布瑞尤。（法新社）W.阿布瑞尤。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪26歲右外野手W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）今天對戰紅人，單場敲出雙響砲，灌進5分打點，全隊狂掃14安，上演4轟煙火秀，紅襪終場以13：6贏球。W.阿布瑞尤單場敲出一支場內全壘打和滿貫砲，寫下大聯盟罕見紀錄。

W.阿布瑞尤在5局下敲出右中外野深遠飛球，把球轟向芬威球場最深處的「三角區」，根據Statcast數據，，這一球在其他大聯盟球場幾乎都能飛出牆外。球打到欄杆後，紅人中外野手佛里朵（TJ Friedl）接球時不慎滑倒，這讓W.阿布瑞尤有機可趁，一路奔回本壘，W.阿布瑞尤展現驚人腳程，從本壘出發繞一圈回到本壘僅花了16.72秒，平均速度高達每秒28.8英尺。

這支場內全壘打是W.阿布瑞尤本季第15轟，同時也是隊史自自2018年3月29日紐那斯（Eduardo Núñez）在光芒主場打出場內全壘打以來的第一人，至於在芬威球場的場內全壘打，更是自2011年9月19日艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）對上金鶯以來的頭一遭。

W.阿布瑞尤在第8局敲出生涯首發滿貫砲，本季第16轟出爐，大聯盟歷史中單場敲出場內全壘打和滿貫砲的球員只有6人，睽違67年後再度有人達成這項壯舉。W.阿布瑞尤此役5打數敲出2支全壘打，貢獻5分打點，打擊率升至0.256，本季累積16轟、45打點。

紅襪今天首局就灌進7分奠定勝基，包括「故事哥」史托瑞（Trevor Story）的3分砲，W.阿布瑞尤和杜蘭（Jarren Duran）接力開轟，紅襪終場就以13：6擊敗紅人，雖然王牌左投克羅切（Garrett Crochet）主投6局失5分，責失分4分，另有9次三振和1次保送，但仍拿下本季第8勝，紅人火球大物伯恩斯（Chase Burns），生涯第2次先發僅投0.1局失7分，5分為自責分，另有2次保送，防禦率高達13.50，苦吞大聯盟生涯首敗。

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