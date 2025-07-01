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東超》新賽季是「Your Game」全新品牌形象曝光

2025/07/01 10:20

東超新賽季品牌形象。（東超提供）東超新賽季品牌形象。（東超提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕 東亞超級聯賽邁入第3季，聯盟今天公布全新視覺和品牌主張，聯盟表示，希望向整個亞洲的球迷、球隊與合作夥伴，表達最真摯的感謝與敬意。正是你們對亞洲冠軍間交鋒的熱愛，推動著我們的使命前進。因此，這一季，是你的比賽（Your Game）。

東超最新的標誌與創意方向，呈現出簡約且現代的全新視覺識別，呼應聯賽持續向上的動能與願景。亞洲籃球不斷突破極限、在世界舞台上嶄露頭角。全新品牌主張「Your Game」傳遞的訊息是：無論在哪個城市、哪一塊球場、每一個球權，都是你與亞洲頂尖球隊及球員共同創造的極致體驗。因為沒有球迷，就沒有東超。

東超創意經理潘龍杰（Hadrein Damalerio）表示：「我們看見了一個機會，不只是打造一個能吸引目光的品牌形象，更是一個能代表理念的品牌。這次設計延續原有字體風格，加入象徵動態的元素，捕捉亞洲籃球日益高漲的能量，也體現我們持續推進籃球發展的承諾。」

隨著東超青年培育計畫「東超未來冠軍」（Future Champions）的推動，「Your Game」也向來自亞洲各地的新生代球員發出更響亮的訊號：你們崇拜的英雄，也曾像你們一樣，手握一顆球，站在球場上，追逐屬於自己的夢想。

東超副總裁暨行銷主管摩根（Mat Morgan）表示：「Your Game 不只是個口號，它是一個開放的邀請。不論是來自我們、球隊或球迷，傳達的都是同一個訊息：這個聯賽是為你而存在，我們打造的是一個每個人都能參與的故事。」

2025–26 賽季，東超版圖再擴大，參賽隊伍更多、聯賽來源更多，日本將有3支球隊參戰，還有首度登場的蒙古代表隊。這意味著更多區域對抗、更具代表性的本土英雄、以及更多絕不能錯過的精彩時刻。這次品牌重塑與全新賽季主題，是對一路以來支持東超的球迷致敬，同時也向所有潛在新粉絲發出誠摯邀請。2025–26 賽季，將會更加精彩、更加激烈、更具娛樂性。而這一次，一切都屬於你。

東超新賽季品牌形象。（東超提供）東超新賽季品牌形象。（東超提供）

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