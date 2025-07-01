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TPBL》新賽季盼有更多突破 齊文駿：小型活動或明星賽都列入考慮

2025/07/01 10:39

TPBL秘書長齊文駿。（資料照，記者林正堃攝）TPBL秘書長齊文駿。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕TPBL總冠軍賽上週日落幕，新北國王和高雄海神打滿7場，票房和YouTube線上觀看人數都開出紅盤。聯盟秘書長齊文駿對於整體表現感到滿意，新賽季他期盼有更多突破，除了把比賽內容做好，也考慮舉辦更多活動，讓球員有機會直接和民眾接觸，甚至不排除舉辦明星賽，持續帶動國內職籃熱潮。

TPBL成立第一年雖有過去T1的基礎，但也有不少東西是得重新來過，齊文駿坦言，聯盟成立第一年許多事情很倉促，起初有些行銷方式未獲得球迷青睞，「但我們也不害怕去嘗試，最重要目的是要讓球員、比賽能發光，獲得關注。」

不過，這季總冠軍賽成功獲得台灣球迷矚目，締造高雄巨蛋連3戰進場人數破萬的紀錄，總計7戰共有逾6萬名球迷進場。提到這季聯盟所做的努力，齊文駿說：「我們一直在嘗試新東西，像是TPBL HOTTAKES，讓球評針對比賽戰術、內容辯論，也有傳統的人物專訪，希望球迷更認識球員，也想拓展國外市場，像是和AXN合作，甚至推出球員黑卡等。」

對於新賽季，齊文駿認為，今年有完整的休賽季可以做準備，他內心也有不少想法，除了比賽本身，希望有更多場外活動，讓球員有機會直接和民眾接觸來行銷自己，明星賽也會列入考慮，「如果要舉辦明星賽，我認為可以不要只局限於一般的5對5賽事，可以有更多不同的嘗試，有一些1對1的環節或是其他賽事內容，但最重要的還是要把比賽打得好看。」

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