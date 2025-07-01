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TPBL》連兩季無緣爭冠！夢想家把皮爾曼「降職」 新帥8月揭曉

2025/07/01 11:33

TPBL福爾摩沙夢想家原總教練皮爾曼將在新賽季「降職」轉任助理總教練。（夢想家提供）TPBL福爾摩沙夢想家原總教練皮爾曼將在新賽季「降職」轉任助理總教練。（夢想家提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家去年夏天積極補強本土陣容，首輪季後賽就遭高雄海神淘汰，如今夢想家開始重新規劃教練團，在今日宣布原總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）將在新賽季「降職」轉任助理總教練，未來將以新角色持續協助球隊，至於新任主帥預計8月中旬確定，矢志在新賽季捲土重來。

夢想家去年簽下蔣淯安、張宗憲、馬建豪等本土球員，例行賽拿下第2名，卻在首輪季後賽就被海神狙擊，當時就傳出主帥可能出現異動。

54歲的皮爾曼自2023年起執掌夢想家兵符，在2023–24賽季，率隊打出24勝16敗，並締造10連勝紀錄，以例行賽第2晉級季後賽；他本季帶隊繳出21勝15敗，只是結果都是連兩季無緣爭冠，成為他得繳出兵符的主因。

夢想家考量皮爾曼為球隊建立文化，以及養成年輕球員有所貢獻，依舊是教練團重要一員，決定讓他改任助理總教練，屆時也能幫新帥更快熟悉球隊、球員。對於新角色的轉換，皮爾曼表示：「我將以新的身份持續陪伴夢想家，但我對這支球隊的熱情與責任感沒有改變，會持續盡全力協助球隊成長。」

總經理韓駿鎧表示：「感謝皮爾曼過去兩季為球隊建立了堅實的基礎，他的專業能力與領導讓球隊受益良多。相信他在新的角色中，仍是教練團中不可或缺的人物，與我們一同迎向新賽季挑戰。」

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