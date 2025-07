MLB》本季第33轟出爐！水手重砲司令終結全壘打荒 創多項超狂紀錄

水手捕手羅里。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里(Cal Raleigh)今天對戰皇家終結全壘打荒,敲出本季第33轟,穩居大聯盟全壘打、打點雙冠王,助隊以6:2贏球,收下2連勝。

皇家3局上先靠著明星游擊手小惠特(Bobby Witt Jr.)適時安打先馳得點,阿羅薩雷納(Randy Arozarena)在4局下回敬陽春砲扳平戰局,水手在5局下展開猛攻,羅里滿壘敲出高飛犧牲打,打回超前分,阿羅薩雷納扛出中外野3分砲,單局灌進4分,取得5:1領先。

羅里已經相隔6場沒開轟,而他在7局下敲出393英呎的陽春砲,本季第33轟終於出爐。羅里持續堆高明星賽前左右開弓打者和捕手的最多轟紀錄,球團前84場比賽達成33轟更載入史冊。羅里本月達成至少11轟、30安、20得分和15保送,成為大聯盟史上第5位達成這項壯舉的捕手。

另外,羅里在6月底敲出33轟,成為史上第5人,他距離明星賽前最多轟的隊史紀錄只差2轟,由小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)所寫下,生涯累積762轟的大聯盟全壘打王邦茲(Barry Bonds)曾在2001年創下39轟的大聯盟紀錄。

小惠特8局上助隊追回1分,一人打回全隊分數,但仍難挽頹勢,水手27歲明星強投柯比(George Kirby)繳出6局失1分的優質先發,勇奪本季第2勝,皇家34歲右投瓦卡(Michael Wacha)先發5局失5分,苦吞本季第8敗。

