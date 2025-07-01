MLB》本季第33轟出爐！水手重砲司令終結全壘打荒 創多項超狂紀錄

水手捕手羅里。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）今天對戰皇家終結全壘打荒，敲出本季第33轟，穩居大聯盟全壘打、打點雙冠王，助隊以6：2贏球，收下2連勝。

皇家3局上先靠著明星游擊手小惠特（Bobby Witt Jr.）適時安打先馳得點，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）在4局下回敬陽春砲扳平戰局，水手在5局下展開猛攻，羅里滿壘敲出高飛犧牲打，打回超前分，阿羅薩雷納扛出中外野3分砲，單局灌進4分，取得5：1領先。

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羅里已經相隔6場沒開轟，而他在7局下敲出393英呎的陽春砲，本季第33轟終於出爐。羅里持續堆高明星賽前左右開弓打者和捕手的最多轟紀錄，球團前84場比賽達成33轟更載入史冊。羅里本月達成至少11轟、30安、20得分和15保送，成為大聯盟史上第5位達成這項壯舉的捕手。

另外，羅里在6月底敲出33轟，成為史上第5人，他距離明星賽前最多轟的隊史紀錄只差2轟，由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）所寫下，生涯累積762轟的大聯盟全壘打王邦茲（Barry Bonds）曾在2001年創下39轟的大聯盟紀錄。

小惠特8局上助隊追回1分，一人打回全隊分數，但仍難挽頹勢，水手27歲明星強投柯比（George Kirby）繳出6局失1分的優質先發，勇奪本季第2勝，皇家34歲右投瓦卡（Michael Wacha）先發5局失5分，苦吞本季第8敗。

BIG DUMPER BLAST!



That's No. 33 for Cal Raleigh pic.twitter.com/ijb4ChCh2v — MLB （@MLB） July 1, 2025

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