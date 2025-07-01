晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》富邦勇士教練團人事調整 吳永仁升任總教練、許晉哲專任領隊

2025/07/01 11:44

吳永仁（富邦勇士提供）吳永仁（富邦勇士提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕上季在PLG總冠軍賽倒下的台北富邦勇士，今天宣布教練團人事調整，原執行教練吳永仁即日起升任總教練，原總教練許晉哲將專任球隊領隊。

吳永仁於2007年至2011年、2012年至2017年以球員身份加入富邦，2017年高掛球鞋後，擔任臺北富邦勇士助理教練一職，臨場輔佐領隊許晉哲，期間兩人並肩作戰長達7年，聯手贏得四座總冠軍，2024年吳永仁升任執行教練，首年擔任執行教練的他，帶領球隊打進總冠軍賽，雖無緣重返榮耀，但球團還是肯定他的表現，讓他升任總教練。

富邦勇士總經理葉宗穎表示，「永仁教練在富邦體系下待了將近20年，非常了解團隊整體運作模式，上賽季接任執行教練，展現優異執教能力，帶領球隊穩定發揮，休賽季與許晉哲領隊討論後，我們一致看好永仁的執教能力，決定下賽季總教練一職交棒給永仁，未來他將全權負責球隊訓練與調度，相信團隊在他的帶領之下，能進一步成長再創佳績，孕育出更多優秀球員。」

即將轉換新身份、擔任總教練的吳永仁說，「對於能在同支球隊一路從球員到助教，再從助教轉任執行教練到總教練，我感到非常榮幸也充滿感激，感謝球團的信任並給予我機會，將重任交付給我，也感謝過往指導且支持我的教練們，讓我在擔任助教期間學習成長，累積不少寶貴的經驗，更謝謝球員們一直以來的努力與信任，期待和大家一起邁向新的挑戰。未來我會以更大的責任感與投入，帶領這支球隊，讓勇士成為令大家尊敬、讚賞、喜愛的球隊。」

領隊許晉哲自2017年以來接下球隊總教練，執教期間奪下一座SBL年度教練、一座PLG年度教練，以及四座總冠軍，未來他將專任勇士隊領隊，專注於負責統籌球員管理及發展，整合集團資源投入球隊，有效掌握團隊運作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中