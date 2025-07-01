MiLB》道奇台灣新星柯敬賢連2場雙安 打擊5數據名列聯盟之冠

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕目前效力道奇新人聯盟的台灣新星好手柯敬賢，今天面對教士先發出賽，4打數繳出雙安，持續維持火燙的進攻手感，幫助球隊以13：8獲勝。

柯敬賢本場鎮守中外野打第2棒，首局第1個打席就敲出安打，2局下半一壘有跑者的情況下，再擊出平飛安打延續球隊攻勢，之後靠著對方投手暴投、三壘手失誤，以及隊友的長打回到本壘得分。

請繼續往下閱讀...

比賽來到3局，柯敬賢同樣在一壘有人時上場打擊，可惜最後吞下三振，而在5局下則是靠著選球保送站上壘包形成滿壘，7局下半則擊出滾地球出局。

柯敬賢本場4個打數敲出2支安打，連續兩場比賽都有雙安表現，目前連續3場比賽有安打、近7場有6場比賽敲安，同時也選到1次保送，打擊率與整體進攻指數（OPS）上升到.364與1.023，十分火燙。

此外柯敬賢在今年累計52支安打，並列亞利桑那基地聯盟（Arizona Complex League）最多，而在長打、二壘安打、上壘率、OPS等數據，也都位於聯盟之冠。

除了柯敬賢外，今天在新人聯盟層級打拚的紅人二刀流新星林盛恩也有出賽，擔任開路先鋒指定打擊，面對白襪4打數吞下4K，打擊三圍降至.148/.309/.185。

林盛恩。（資料照，記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法