NBA》魯尼以2年4.6億轉戰鵜鶘 勇士冠軍班底再少一人

魯尼以2年4.6億轉戰鵜鶘。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕曾為金州勇士奪下三座總冠軍的苦工型中鋒魯尼（Kevon Looney），正式告別效力10年的老東家，預計將以2年1600萬美元（約新台幣4.66億元）的合約轉戰紐奧良鵜鶘，與昔日勇士隊友波爾（Jordan Poole）再度攜手出擊。

現年28歲的魯尼在2015年選秀首輪第30順位被勇士挑中，生涯至今始終效力於金州，憑藉其穩定的護框能力、籃板嗅覺以及無球掩護技巧，成為球隊戰術體系中不可或缺的一環，並於2017、2018及2022年隨隊奪得總冠軍。

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不過近兩季他的表現略顯下滑，主力位置被拔除。上季他共出賽76場，但僅6場先發，平均每場貢獻4.5分、6.1籃板，投籃命中率為51.4%。

魯尼季後成為自由球員，與鵜鶘簽下2年1600萬美元合約，也將與前勇士隊友波爾再度並肩作戰，這也宣告勇士2022年的奪冠班底只剩下柯瑞（Stephen Curry）、D.格林（Draymond Green）和穆迪（Moses Moody）3人，小裴頓（Gary Payton II）和庫明加（Jonathan Kuminga）還沒有與勇士續約。

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