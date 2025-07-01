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世俱盃》足壇最大冷門之一！英超豪門曼城輸沙國球隊 爆冷出局

2025/07/01 13:44

英超勁旅曼城爆冷不敵沙烏地阿拉伯的阿爾希拉爾。（美聯社）英超勁旅曼城爆冷不敵沙烏地阿拉伯的阿爾希拉爾。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕實力、團隊薪資都相當出眾的英超勁旅曼城，今天在2025年俱樂部世界盃歷經延長賽，竟然爆冷以3：4不敵沙烏地阿拉伯的阿爾希拉爾，此仗輸球堪稱國際足壇最大冷門之一。

曼城在小組賽3連勝晉級，且3場就狂進13球，進攻火力相當驚人，也被看好能夠挑戰冠軍金盃，想不到16強就遇到嚴峻挑戰。

曼城此仗上半場先靠席爾瓦（Bernardo Silva）進球，但防守卻在下半場崩盤，遭到希拉爾的里安納度（Marcos Leonardo）、馬康（Malcom）連進2球，曼城則靠哈蘭德（Erling Haaland）進球扳平，至少還有機會踢延長賽。

希拉爾在延長賽靠科利巴利（Kalidou Koulibaly）破門，曼城則由福登（Phil Foden）進球再次扳平，而22歲的巴西前鋒里安納度在112分鐘又射穿曼城大門，單場2球成為球隊爆冷奪勝的最大功臣。不少外媒《美聯社》、《路透》、《紐約郵報》、《ESPN》、《衛報》等，皆稱曼城迎來史上最大挫敗，此役也堪稱足壇史上最大冷門之一。

沙烏地阿拉伯的阿爾希拉爾爆冷擊敗英超勁旅曼城。（路透）沙烏地阿拉伯的阿爾希拉爾爆冷擊敗英超勁旅曼城。（路透）

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