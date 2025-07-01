MLB》20次敬遠平生涯最多 「法官」賈吉今繳白卷仍締史上第一偉業

洋基「法官」賈吉。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）昨天對戰運動家，敲出雙響砲擺脫小低潮，不過今天客場對戰藍鳥，2打數無安打，獲得2次保送，單季20次敬遠追平個人生涯最多，洋基終場以4：5輸球，藍鳥拉出一波2連勝，近5戰拿下4勝。

洋基明星三壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）4局上砲轟藍鳥三屆塞揚強投薛哲（Max Scherzer），敲出右外野2分彈，本季第14轟出爐，幫助洋基先馳得點。小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）5局下在點圈有人時建功，打回球隊第1分。

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「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）6局上在一二壘有人敲出帶有1分打點的中外野安打，洋基擴大領先優勢，不過藍鳥在下個半局發動兇猛反攻，單局灌進4分超前，小葛雷諾滿壘時敲出左外野強勁安打，打回致勝2分，這支超前安打擊球初速高達115.7英哩，藍鳥以5：3超前。

洋基貝林傑（Cody Bellinger）在8局上敲出本季第12轟，藍鳥明星終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）成功關門守住勝利，拿下本季第19場救援成功，藍鳥終場以5：4擊敗洋基。

薛哲和洋基明星左投羅冬（Carlos Rodón）都無關勝敗，薛哲主投5局失2分，另外飆出7次三振，防禦率為4.85；羅冬先發5局失2分，投出4次三振和3次保送，防禦率為2.95。

賈吉今天2打數無安打，被薛哲賞了2次三振，另外獲得2次敬遠，打擊率降至0.354，OPS為1.175。賈吉雖然繳白卷，但在7月前就累積至少30轟和110支安打，成為史上第一人。目前已經累積20次敬遠，追平個人單季最高紀錄，本季有望再創新猷。

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