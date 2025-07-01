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25年前率西苑高中棒球隊打友誼賽 張廖萬堅：台灣經驗可助帛琉多拿金牌

2025/07/01 16:08

泛太平洋運動會（Pacific Mini Games）今年由邦交國帛琉主辦，教育部政次張萬堅（左）應帛琉總統惠恕仁（中）邀請率團參加。（取自張廖萬堅臉書）泛太平洋運動會（Pacific Mini Games）今年由邦交國帛琉主辦，教育部政次張萬堅（左）應帛琉總統惠恕仁（中）邀請率團參加。（取自張廖萬堅臉書）

〔記者林曉雲／台北報導〕泛太平洋運動會（Pacific Mini Games）今（2025）年由邦交國帛琉主辦，共有24國家（地區）、約2000名運動員參加，教育部政次張萬堅應帛琉政府邀請率體育署長鄭世忠等組團參加。張廖萬堅在臉書發文表示，帛琉的射箭、桌球及棒球隊前陣子才到台灣受訓，希望台灣經驗能協助帛琉多得幾面金牌，未來可以繼續交流。

除了主辦國帛琉外，邦交國吐瓦魯、馬紹爾也組團參加，賽事項目包括田徑、男子棒球、女子壘球、籃球3對3、排球、獨木舟、射箭等，為配合賽事升級或新建場館。帛琉總統惠恕仁在開幕晚會致詞時，公開感謝台灣政府及大使黎倩儀協助，使得11個比賽的運動場館，透過分年整建，工程順利完成。

張廖萬堅在臉書上分享，台灣和帛琉於1998年建交，25年前、2005年帛琉首度主辦此運動會盛事，在棒協安排下，賽事之前，他當時率西苑高中棒球隊，應邀赴帛琉與該國代表隊進行3場交流友誼賽，雙方實力雖有差距，在連贏2場之後，台灣「小輸」1分，帛琉教練認為，經過3場比賽，帛琉實力增強，賽後高興的放起煙火，慶祝他們勝利。

張廖萬堅表示，台灣外交在中國打壓的嚴峻形勢中，基於國際合作，竭盡所能協助邦交國，連此次大會的醫療團隊，也由新光醫院團隊帶著精密醫療器材設備支援，因此帛琉總統惠恕仁第一個由衷感謝的國家是台灣，然後才是日本、澳洲及美國。

張廖萬堅說，惠恕仁希望提升帛琉師資，培育高等教育人才，希望台灣能夠協助，而帛琉的海洋生態豐富，美語又是通用及授課語言，台灣及帛琉可以進一步交流，台灣學生也可來帛琉學美語。

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