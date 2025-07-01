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NBA》湖人沒能留住優質3D前鋒有原因？美媒爆料紫金大軍未來計畫

2025/07/01 15:44

東契奇與芬尼史密斯。（資料照）東契奇與芬尼史密斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕32歲前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）日前拒絕下季1540萬美元（約4.4億台幣）球員選項，今天確定離開湖人並4年5300萬美元（約15億台幣）加盟火箭，對此美媒也透露湖人沒留住這位優質「3D」前鋒的原因。

根據《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）報導，隨著芬尼史密斯離隊，湖人也開以自由市場「B計畫」。芬尼史密斯的離隊讓湖人可以運用全額中產合約補強，而非僅670萬美元的迷你中產；此外，湖人也能使用約510萬美元的雙年特例（biannual exception）。

報導指出，雖然芬尼史密斯是湖人休息室裡頗受歡迎的球員，在例行賽20場先發幫助球隊拿下14勝6敗佳績，但湖人仍選擇在談判中採保守策略，並保留2027年的薪資空間，預計屆時有機會簽下一位頂薪自由球員。

然而湖人衝冠的最佳黃金期無疑是現在，40歲詹姆斯（LeBron James）來季結束後很可能就此退休，東契奇（Luka Doncic）也可以來季結束後跳出球員選項成為自由身，因此此消息一出，《The Ringer》資深記者歐康納（Kevin O'Connor）就直呼：「還要再2個夏天只為了可能簽不到的球員？佩林卡（Rob Pelinka，湖人總管）瘋了嗎？你現在有詹姆斯和東契奇啊！」

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