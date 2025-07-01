NFL》令人費解的明星後防交易！鋼人換來冠軍角衛 當家安全衛回海豚

拉姆西與費茲派翠克互換東家。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年休季不斷有動作的匹茲堡鋼人又做出震撼交易，將自家5屆明星安全衛費茲派翠克（Minkah Fitzpatrick）送往邁阿密海豚，換來7屆明星角衛拉姆西（Jalen Ramsey）。

根據《ESPN》知名記者薛弗特（Adam Schefter）報導，鋼人在這筆交易中還送出近端鋒史密斯（Jonnu Smith）與2027年第五輪選秀籤，向海豚換回2027年第七輪選秀籤；另外，拉姆西將會獲得150萬美元加薪，使他今年薪資提升至2660萬美元，史密斯則將獲得1年1200萬美元延長合約。

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現年31歲的拉姆西生涯9年入選過7屆職業盃、3屆年度第一隊，2021年效力洛杉磯公羊也奪下超級盃冠軍。近年拉姆西表現逐漸不及巔峰，上季僅拿下2次抄截為2020年來新低，但仍有11次破壞傳球。早在4月初，拉姆西就傳出想被交易的消息，現在也如願以償。

另一方面，28歲的費茲派翠克將重返在2018年選秀會以首輪第11順位相中他的海豚，他在2019年因不滿時任總教練弗洛雷斯（Brian Flores）要他改打角衛而要求交易，最終被送至鋼人。費茲派翠克生涯7年入選5次職業盃與3屆年度第一隊。

鋼人休季動作頻繁，交易來明星外接手麥特卡夫（D.K. Metcalf）並將前大物外接手皮肯斯（George Pickens）送往達拉斯牛仔換籤，同時在自由市場簽下剛與費城老鷹奪冠的6屆明星角衛斯雷（Darius Slay Jr.）與41歲4屆MVP四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers），如今又補上拉姆西與史密斯，展現衝冠決心。

然而這筆交易消息釋出後立刻引發外界滿頭問號，由於近年拉姆西表現有所下滑，加上剛與鋼人簽約的羅傑斯也宣布這是他最後一年，讓不少人質疑鋼人這套新陣容究竟能走多遠；而對海豚來說雖然迎回一位明星安全衛，但現在反而陣中卻沒有明確的一號角衛與近端鋒人選。

在這筆交易後，《ESPN》記者薛弗特又爆料，缺席迷你訓練營的鋼人超級巨星衝傳手瓦特（T.J. Watt）對自己的合約現況感到不滿，儘管鋼人目前毫無交易他的打算，但考量到今天發生的交易，可能會有其他球隊對瓦特產生興趣。

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