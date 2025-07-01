TPBL》新北國王籃球隊奪冠遊行 毛加恩喊：目標三連霸

新北國王總經理毛加恩（右）抱著冠軍獎座，與新北市長侯友宜（左）分享喜悅。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北國王籃球隊6月29日摘下台灣職業籃球大聯盟（TPBL）元年總冠軍，並完成連兩季奪冠紀錄。新北國王隊今（1）日下午進行冠軍遊行，市長侯友宜也加入同歡。侯友宜表示，恭喜新北國王隊再度封王，是新北市民的驕傲，明年繼續封王；新北國王總經理毛加恩感謝球迷支持與陪伴，喊出「目標三連霸」。

新北國王隊6月16日起與高雄全家海神展開總冠軍爭奪戰，最終以108比89的比數擊敗高雄海神，成功問鼎TPBL元年總冠軍，為與市民共同歡慶榮耀時刻，新北國王今天下午1時30分舉辦遊行活動，球員搭乘雙層巴士，隊伍從新莊體育館出發，一路到新北市政府，全員身穿黑色冠軍球衣、墨鏡現身，新北國王總經理毛加恩也抱著冠軍獎座，現場不少球迷集結為球隊喝采。

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毛加恩說，感謝大家到場，也感謝所有球迷這4年來對新北國王的支持與陪伴，球隊在4年內3度闖進總冠軍賽，拿下2座冠軍，非常不容易，背後有太多努力和堅持，「但我們不會滿足，因為我們的目標是三連霸」，這不只是為了球隊，更是為了所有支持球隊的新北市民，未來會繼續深耕在地籃球、推廣基層運動，讓更多人走進球場，感受籃球的熱血與感動。

新北國王隊封王遊行下午抵達新北市府，新北市長侯友宜迎接。（記者羅國嘉攝）

新北國王隊封王遊行下午2點許抵達新北市政府。（記者羅國嘉攝）

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