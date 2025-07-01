TPBL》擔任三對三賽事嘉賓 海神唐維傑大秀扣籃美技

2025高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽共計1451名同學報名參加。（高雄全家海神提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕TPBL元年榮獲亞軍，高雄全家海神職業籃球隊隊長余純安、球員唐維傑、魏莨哲在賽季結束後馬不停蹄，今出席「2025高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」開幕典禮擔任三對三籃球賽示範賽嘉賓，在402支參賽隊伍共計1451名青少年參賽者的熱情歡呼聲中，高雄囝仔唐維傑兩度爆扣，炒熱現場氣氛。

2025高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽1日在高雄市立社會教育館及小港高中活動中心熱鬧登場，此活動為高雄市三對三籃球賽中規模最大賽事之一，也是暑假青少年籃壇一大盛事，今年邁入第12屆，共402支隊伍、1451名選手參賽。參加隊伍分別來自台中市（四育、和群、嶺東高中國中部）嘉義縣／市（大同國小、輔仁中學國中部、嘉義女中、華南高商）、台南（32校）、屏東（17校）、台東縣（知本國中）及本市共7縣市的學生，齊聚高雄切磋球技。

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甫於TPBL元年總冠軍賽拼至第7戰，為高雄抱回亞軍的高雄全家海神隊隊長余純安、球員唐維傑、魏莨哲，休賽季特別抽空出席，與參賽的青少年互動同樂，並攜手華山國小籃球隊小球員們代表參與示範賽。以爆發力和彈跳力著稱的唐維傑與魏莨哲展現好默契，先以空中接力灌籃小試身手，唐維傑再切入爆扣，讓小球員們大飽眼福，參與三分球投籃賽的同學則可獲得海神隊簽名球，會後也吸引同學們爭相合照。

開幕典禮由教育局主任祕書歐素雯蒞臨主持，歐素雯表示，社教館致力於青少年賽事的推廣不遺餘力。除了一年一度了籃球賽事，每年三、四月辦理的全國漆彈大作戰活動，也深受青年學子喜愛，「這是一場充滿活力與競技精神的三對三籃球賽，鼓勵選手們在比賽中盡情揮灑汗水、展現實力，也別忘了遵守比賽規則，尊重對手，發揚運動家精神，同時祝福參賽選手拚出好成績。」

唐維傑灌籃。（高雄全家海神提供）

唐維傑灌籃。（高雄全家海神提供）

余純安。（高雄全家海神提供）

高雄市社教館3對3籃球鬥牛賽。（高雄全家海神提供）

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