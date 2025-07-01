晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》擔任三對三賽事嘉賓 海神唐維傑大秀扣籃美技

2025/07/01 16:06

2025高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽共計1451名同學報名參加。（高雄全家海神提供）2025高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽共計1451名同學報名參加。（高雄全家海神提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕TPBL元年榮獲亞軍，高雄全家海神職業籃球隊隊長余純安、球員唐維傑、魏莨哲在賽季結束後馬不停蹄，今出席「2025高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽」開幕典禮擔任三對三籃球賽示範賽嘉賓，在402支參賽隊伍共計1451名青少年參賽者的熱情歡呼聲中，高雄囝仔唐維傑兩度爆扣，炒熱現場氣氛。

2025高雄市社教盃三對三籃球鬥牛賽1日在高雄市立社會教育館及小港高中活動中心熱鬧登場，此活動為高雄市三對三籃球賽中規模最大賽事之一，也是暑假青少年籃壇一大盛事，今年邁入第12屆，共402支隊伍、1451名選手參賽。參加隊伍分別來自台中市（四育、和群、嶺東高中國中部）嘉義縣／市（大同國小、輔仁中學國中部、嘉義女中、華南高商）、台南（32校）、屏東（17校）、台東縣（知本國中）及本市共7縣市的學生，齊聚高雄切磋球技。

甫於TPBL元年總冠軍賽拼至第7戰，為高雄抱回亞軍的高雄全家海神隊隊長余純安、球員唐維傑、魏莨哲，休賽季特別抽空出席，與參賽的青少年互動同樂，並攜手華山國小籃球隊小球員們代表參與示範賽。以爆發力和彈跳力著稱的唐維傑與魏莨哲展現好默契，先以空中接力灌籃小試身手，唐維傑再切入爆扣，讓小球員們大飽眼福，參與三分球投籃賽的同學則可獲得海神隊簽名球，會後也吸引同學們爭相合照。

開幕典禮由教育局主任祕書歐素雯蒞臨主持，歐素雯表示，社教館致力於青少年賽事的推廣不遺餘力。除了一年一度了籃球賽事，每年三、四月辦理的全國漆彈大作戰活動，也深受青年學子喜愛，「這是一場充滿活力與競技精神的三對三籃球賽，鼓勵選手們在比賽中盡情揮灑汗水、展現實力，也別忘了遵守比賽規則，尊重對手，發揚運動家精神，同時祝福參賽選手拚出好成績。」

唐維傑灌籃。（高雄全家海神提供）唐維傑灌籃。（高雄全家海神提供）

唐維傑灌籃。（高雄全家海神提供）唐維傑灌籃。（高雄全家海神提供）

余純安。（高雄全家海神提供）余純安。（高雄全家海神提供）

高雄市社教館3對3籃球鬥牛賽。（高雄全家海神提供）高雄市社教館3對3籃球鬥牛賽。（高雄全家海神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中