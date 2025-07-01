籃球》「亞洲第一射手」李忠熙怎養成？每日投進1千顆外線是基本

李忠熙（左）、羅興樑攜手舉辦訓練營。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕當年被譽為「神奇小子」的羅興樑，現任中國文化大學體育系教練，與暌違近30年旋風訪台的「亞洲第一射手」李忠熙攜手合作，共同開辦首屆《MONARCH菁英射手營》，師徒再度合體，以傳奇射手的身分傳承「快、狠、準」的投射精神，為台灣籃壇注入全新能量，掀起職業化訓練的新風潮。

65歲的李忠熙為南韓傳奇球星，過去他也曾加入台灣CBA宏國象，台灣球迷對他並不陌生。由於身材並不特別出色，李忠熙苦練投籃，希望能更有競爭力，他表示，自己高中時候每天都要投進1千顆外線才能回家，「因為身高不高，外線跟中距離要好，才能跟其他人競爭，且反覆訓練身體會去記憶。」他也語重心長地說，現在球員若能夠比照辦理，肯定能比自己表現還要更好。

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李忠熙和羅興樑認為，目前基層籃球過於重視成績而忽略動作跟技巧，這次舉辦訓練營，他們強調要把基礎打好，「訓練要按照比賽情境來做，把基礎的東西練好，才有機會有其他變化。」他們兩人也鼓勵年輕球員，自信很重要，不用擔心身高不足。

文化大學羅興樑攜手亞洲第一射手李忠熙 師徒合體打造「MONARCH菁英射手營」。（記者粘藐云攝）

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