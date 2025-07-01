中職選秀》平鎮高中捕手江庭毅落第四輪 學校球隊也訝異

平鎮高中的主戰捕手江庭毅（右）第4輪才被富邦悍將挑中。（取自「平鎮高中棒球隊粉絲團」臉書）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕中華職棒昨天進行2025年季中選秀會，共6位出身自桃園市平鎮高中棒球隊的球員脫穎而出，相較去年球隊球員許庭綸、張趙紘、曾聖安，首輪就被挑走，這次球員獲指名順位顯得較後面，球隊認為，這次球員實力接近，加上6月玉山盃賽果，可能影響中職球團對選手的看法，尤其主戰捕手江庭毅第4輪才被富邦悍將挑中，最感訝異。

平鎮高中創隊教練之一的藍文成表示，這次選秀球員實力接近，近期打完的玉山盃青棒賽，4強實力都在伯仲之間，沒有1支獨強，球團各有青睞，較訝異本來看好的球隊隊長、主戰捕手江庭毅，這次選秀掉到較後面的第4輪，他擅引導投手，領導能力強，守備能力好，打擊也具穩定性，擔任球隊第4棒，國際賽經驗豐富，擊球率甚至比同時期的戴培峰還要好，唯身材體型受限，長打力待磨練。

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藍文成表示，第2輪第5順位被統一獅挑中的投手哀宥宇，在球隊是主力先發，資質上沒話講，控球、球質都不錯，球速可達149公里，只是個性較內向，容易怯場，關鍵時刻心臟不夠大顆，控球可能走鐘，可再加強心理素質。

藍文成說，台鋼雄鷹在第3輪第1順位挑上投手邱立璿，個性大喇喇、活潑，屬人來瘋類型，大場面不會緊張，壓制力不錯，一年級剛進來投球較奔放，但也有些粗線條，後來有成長收斂。

桃園市棒球總顧問張滄彬表示，這次玉山盃的賽果，可能也左右中職球團的看法，如果桃園市成績能打得更好，也許選秀結果就會不一樣。

藍文成說，打職棒一直是球員的夢想，儘管順位上不夠突出，但他以平鎮畢業的王博玄為例，他2022年才被台鋼雄鷹以第21輪指名，現在也已打出自己的一片天，勉勵球員在職棒舞台繼續精進球技。

台鋼雄鷹在第3輪第1順位挑上平鎮高中投手邱立璿（右）。（取自「平鎮高中棒球隊粉絲團」臉書）

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