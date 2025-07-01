MLB》洋基1天多3位傷兵！新星鐵捕爆「手指變色」從去年就帶傷上陣

威爾斯。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以4：5遭藍鳥逆轉，25歲新星捕手威爾斯（Austin Wells）連續2場比賽都缺席。根據《ESPN》報導，威爾斯左手其中一根手指出現血液循環異常的問題。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後透露威爾斯的傷勢，並表示這可能是因長期需要負荷蹲捕的工作所造成，但為了排除血栓的可能性，已經安排威爾斯進行多項檢查，而威爾斯預計將再缺陣1場比賽，「目前所有檢查結果都很正面，這不會影響到他場上的表現。」

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威爾斯透露，自己從去年開始就感覺手指出現變色的情況，但在過去兩週情況變得更加嚴重；而在2年前，時任洋基捕手的羅特維特（Ben Rortvedt）的手指也因類似狀況而動手術，最後確診為左肩動脈瘤傷勢，導致他季初就躺進傷兵名單。「這就是為何我想做完整檢查的原因。」威爾斯說道。

洋基今天又出現不少傷兵，35歲資深牛棚右投克魯茲（Fernando Cruz）因左側腹斜肌拉傷進入15天傷兵名單，洋基賽前也從3A拉上右投哈特利布（Geoff Hartlieb）；而今天比賽過程中，金手套外野手葛里遜（Trent Grisham）又因左腿後肌緊繃傷退。

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