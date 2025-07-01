溫網》飆破最快發球紀錄！法國重砲把第5種子弗里茲逼進決勝盤

佩里卡爾。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）手感發燙，2025年溫布頓網球錦標賽男單首輪飆破賽史最快發球紀錄！還把美國第5種子弗里茲（Taylor Fritz）逼進決勝盤，當地時間已經太晚順延隔日補賽。

身高203公分的佩里卡爾，在1號球場頂棚關閉下，開局就先轟出時速約239.8公里發球，已經打破2010年美國丹特（Taylor Dent）締造的時速238公里發球賽會紀錄，之後這位21歲法國重砲手又以時速246公里發球再度改寫歷史，7：6（8：6）、7：6（10：8）連下兩盤，帶給連奪斯圖加特、伊斯特本草地雙冠的弗里茲沉重壓力，儘管韌性十足的種子對手之後也以6：4、7：6（8：6）扳平逼進第5盤，賽事因為大會晚間11點宵禁政策被迫暫停，只能改至隔天續戰。

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佩里卡爾去年溫網上演會外賽「幸運輸家」的黑馬傳奇，一路爆冷勇闖16強，「那是我職業生涯最棒的賽事之一，不但遞補進溫網會內，首秀更扳倒第20種子科達（Sebastian Korda），從上午11點拚到下午5點的馬拉松戰役，讓我信心大增。」如今21歲的他，則在比賽暫停前發出33記愛司。

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