晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》飆破最快發球紀錄！法國重砲把第5種子弗里茲逼進決勝盤

2025/07/01 17:40

佩里卡爾。（法新社）佩里卡爾。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕佩里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）手感發燙，2025年溫布頓網球錦標賽男單首輪飆破賽史最快發球紀錄！還把美國第5種子弗里茲（Taylor Fritz）逼進決勝盤，當地時間已經太晚順延隔日補賽。

身高203公分的佩里卡爾，在1號球場頂棚關閉下，開局就先轟出時速約239.8公里發球，已經打破2010年美國丹特（Taylor Dent）締造的時速238公里發球賽會紀錄，之後這位21歲法國重砲手又以時速246公里發球再度改寫歷史，7：6（8：6）、7：6（10：8）連下兩盤，帶給連奪斯圖加特、伊斯特本草地雙冠的弗里茲沉重壓力，儘管韌性十足的種子對手之後也以6：4、7：6（8：6）扳平逼進第5盤，賽事因為大會晚間11點宵禁政策被迫暫停，只能改至隔天續戰。

佩里卡爾去年溫網上演會外賽「幸運輸家」的黑馬傳奇，一路爆冷勇闖16強，「那是我職業生涯最棒的賽事之一，不但遞補進溫網會內，首秀更扳倒第20種子科達（Sebastian Korda），從上午11點拚到下午5點的馬拉松戰役，讓我信心大增。」如今21歲的他，則在比賽暫停前發出33記愛司。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中