桌球》5局扳倒中國削球手孫楊 張佑安攜手洪敬愷闖進U19男單4強

張佑安在男單8強賽扳倒中國削球名將孫楊，闖進4強。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣小將張佑安今天在2025年亞洲青少年桌球錦標賽U19歲組男單8強賽，以4:1扳倒中國新生代削球好手孫楊，明天將和15歲的日本新星川上流星爭奪決賽門票；洪敬愷也在8強賽以4:1擊退哈薩克好手庫曼加利耶夫，4強將遭遇中國最後希望溫瑞博。

世界排名78的張佑安今年亞青榮膺男單頭號種子，他在16強賽先以4:1解決印度選手巴塔查亞，8強對決孫楊，兩人日前才在U19男團4強賽決勝第5點狹路相逢，當時張佑安以1:3遭逆轉，苦吞對戰2連敗。這回再度交手，首局張佑安在8:4領先下雖然一度被追到10:9，但決勝時刻，雙方在經過多拍來回攻防後，張佑安正手斜線攻擊得手，11:9先馳得點。

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孫楊第二局在開局2:3落後下連拿6分，很快地以11:4扳回一城。第三局，張佑安5:1開局後，一路領先，11:6再下1局。關鍵第4局，孫楊在4:5落後時叫出暫停，一度以8:5反超，張佑安並未慌亂，很快回敬一波5:1的反擊，11:9拿下；第五局，張佑安在8:9劣勢下正手接發球直接起板得手，10:9率先聽牌，孫楊雖然靠反手強攻化解1個賽末點，張佑安最終仍有驚無險以12:10贏得生涯對戰首勝。

世界排名152的洪敬愷，16強賽先以4:1逆轉印度的普拉迪瓦迪，8強賽面對相持能力不差的庫曼加利耶夫，前兩局打得辛苦，以12:10、8:11和對手平分秋色，第三局起洪敬愷找到比賽節奏，以11:6、11:8、11:6連下三城，4強將對決世界排名33的溫瑞博。

世界排名73的郭冠宏首輪先以4:1擊退新加坡新秀郭勇，16強再以4:1逆轉U19世界排名第2的南韓好手金佳溫，但在8強賽以0:4不敵溫瑞博，無緣晉級4強。

洪敬愷擊退哈薩克對手，挺進男單4強。（取自WTT官網）

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