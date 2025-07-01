籃球》邱大宗加入傳奇射手李忠熙、羅興樑訓練營 親曝未來動向

邱大宗（左2）。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕亞洲兩大傳奇射手李忠熙、羅興樑舉辦《MONARCH菁英射手營》，邀請前高雄鋼鐵人主帥邱大宗加入教練團，今天邱大宗特別分享自己觀察兩名射手的差異，對於自己未來下一步，他表示，傾向留在台灣執教，但不會特別侷限哪個層級或是聯盟。

邱大宗和鋼鐵人的合約已到期，目前已經離開球隊，提到鋼鐵人未來動向，他坦言，自己也不是很清楚。至於他個人的下一步，他透露，確實有中國球隊和他接觸，但以他目前年紀還是傾向留在台灣，不會侷限特定哪個層級或聯盟，抱持開放態度，「只要球隊有需求，還是可以找我。」

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提到對於李忠熙、羅興樑兩名神射手的觀察，邱大宗分析，「李忠熙真的很準，籃框像大海一樣，他連在球員席坐著都可以把球投進去，跟柯瑞（Stephen Curry）有點像，他也很時時刻刻地保護自己的右手。」至於羅興樑，邱大宗認為，他的攻擊手段又更多一點，「但他也很刻苦耐勞，都是苦練出來的。」

至於當今年輕球員是否有人稱得上「純射手」？邱大宗語帶保留地說，現在的射手比較才華洋溢，「他們瞄籃的時間又更短，他們會希望讓比賽更精采，要取悅觀眾，也會打得更帥氣一些來提升觀賞度。」

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