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世界警消大賽台灣隊62歲老刑警柔道奪冠 林世明：證明我還能拚

2025/07/01 20:39

林世明在世界警消運動會柔道賽勇奪金牌，頒獎牌上還大秀國旗。（資料照）林世明在世界警消運動會柔道賽勇奪金牌，頒獎牌上還大秀國旗。（資料照）

〔記者湯世名／彰化報導〕「我不老，我還能拚。」現年62歲的彰化縣警局訓練科長林世明，展現不服老的氣魄，在今年世界壯年運動會及日前舉行的世界警消運動會柔道競賽中，連續擊敗強勁對手，摘得2面金牌，一時間成為台灣警界的熱門話題人物。刑事資歷豐富的林世明說，兩場運動會的對手過去國際賽成績都相當輝煌，但他是代表台灣，且他要證明自己雖然已經62歲接近退休的年齡，只要努力一定有機會成功。

林世明在5月22日的世界壯年運動會柔道競賽中，一路過關斬將，在冠軍戰中對抗俄羅斯高手，驚險對戰中摔翻對手，勇奪M7級66公斤組金牌，為國爭光；日前在美國舉行的世界警消運動會，林世明在金牌戰中擊敗科索沃名將CENA Anton，再奪國際大賽金牌，也是本屆台灣隊首金，堪稱台灣之光，頒獎現場林世明還秀國旗高呼「我來自台灣」，消息傳回彰化警界同仁都為他歡呼。

接連斬獲2面金牌的林世明，在今年要參加世壯運前夕曾向友人表示，他雖然還有3年就將退休，但他仍經常保持運動、健走，生活規律，不僅要保持健康的身體，更希望能在退休前，為自己的警界生涯譜下精彩的回憶，留待日後能向孫子孫女們暢談當年的豐功偉業，更重要的是，他要證明自己雖然已62歲，但只要開始做，永遠不嫌老、不嫌晚，「我還能拚」，不要被這個年齡的數字給侷限了思維。

刑警出身的林世明為柔道7段高手，曾在1987年世界盃柔道錦標賽獲得第5名，紀錄保持30多年，才在2022年被台灣「柔道男神」楊勇緯奪得銅牌改寫；1989年世界柔道錦標賽中，更曾擊敗漢城奧運柔道金牌得主韓國名將李璟根，紀錄輝煌。

林世明本身還是彰化縣警局大甲媽遶境「機動應變隊」隊長，在彰化縣警局長陳明君指揮調度下，率42名柔道、跆拳道教官維持遶境秩序，今年未傳出搶轎的肢體衝突，且還是連續3年未發生打架搶轎，功勞再記上一筆。

林世明擊敗科索沃名將奪金，賽後兩人成為好友。（資料照）林世明擊敗科索沃名將奪金，賽後兩人成為好友。（資料照）

林世明在5月的世界壯年運動會柔道賽中奪金。（資料照）林世明在5月的世界壯年運動會柔道賽中奪金。（資料照）

林世明身為彰化縣警局大甲媽遶境「機動應變隊」隊長，連3年未傳出搶轎衝突。（資料照）林世明身為彰化縣警局大甲媽遶境「機動應變隊」隊長，連3年未傳出搶轎衝突。（資料照）

林世明（左1）率42名教官擔任大甲媽遶境維安勤務。（資料照）林世明（左1）率42名教官擔任大甲媽遶境維安勤務。（資料照）

大甲媽遶境時，彰化縣警局機動應變隊出動維安。（資料照）大甲媽遶境時，彰化縣警局機動應變隊出動維安。（資料照）

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