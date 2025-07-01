桌球》4強賽直落三擊退大馬組合 張佑安/洪敬愷明與中國爭冠

洪敬愷（右）、張佑安在男雙四強賽擊敗大馬組合，闖進決賽。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣組合張佑安/洪敬愷今天在2025年亞洲青少年桌球錦標賽U19歲組男雙8強賽，先以3:1擊退南韓的金佳溫/崔志煜，4強賽再以直落三解決馬來西亞組合葉睿澤/藍億森，闖進決賽，明天將與中國組合溫瑞博/李和宸爭奪金牌。

同樣來自松商誠正體系的張佑安/洪敬愷，今年初曾打進WTT馬斯開特挑戰賽男雙決賽，目前世界排名41，他們在8強迎戰金佳溫/崔志煜，首局克服7:9落後，以14:12驚險拿下後，次局又在7平時，利用對手連續回球失誤，最後更在幸運擦網球的幫助下，連拿4分以11:7再下一城。

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張洪配原本可以直落三拿下勝利，但第三局在9:8領先下未能一鼓作氣，無謂失誤過多，10:12失守。第四局，張洪配克服開局2:4落後，打出一波8:0的攻勢，10:4率先聽牌，但近關情怯，被對手連續化解4個賽末點，沒想到關鍵時刻，南韓組合竟出現致命的發球失誤，張洪配11:8險勝。

爆冷闖進4強的葉睿澤/藍億森，在16強賽曾以3:1力退日本的吉山和希/川上流星，但似乎未能對張佑安/洪敬愷造成太多威脅，張洪配首局很快以11:6拿下，次局在開局6:1、10:4聽牌下，突然遭遇亂流連丟5分，關鍵球馬來西亞組合正手回球出界，張洪配11:9再添1局，第三局5:1開局後，也以11:5輕鬆拿下。

2023年世界青少年錦標賽攜手奪下U15男雙金牌的台南組合郭冠宏/徐絃家，在8強賽以直落三輕取北韓的全柱平/蘇柱江，但4強面對溫瑞博/李和宸，苦戰4局後以9:11、9:11、11:7、7:11落敗，並列銅牌。

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