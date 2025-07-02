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MLB》美東龍頭不保的洋基交易大限前該補強何處？官網分析合適人選

2025/07/02 06:55

奇澤姆。（資料照）奇澤姆。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕洋基昨天以4：5遭藍鳥逆轉，目前48勝36敗仍暫居美聯東區龍頭，然而距離第2的光芒只剩1.5場領先。近日大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）也撰文分析洋基交易大限前該補強之處。

費桑德指出，洋基目前團隊攻擊指數暫居美聯第1名（截至昨賽後為0.782），得分也僅次老虎（截至昨賽後以726分領先老虎2分），乍看之下問題出在投手；然而洋基團隊防禦率也名列美聯前段班，守護神威佛（Luke Weaver）已經歸隊，加上下半季火球新人王希爾（Luis Gil）也能復出，因此投手並非條紋軍弱項。

而真正讓洋基頭痛的是在三壘，特別是「O卡」卡布雷拉（Oswaldo Cabrera）5月中因傷提前報銷之後。費桑德點出，洋基三壘在多項打擊數據都在聯盟墊底，就算加上「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）鎮守三壘的打擊表現，仍難以掩蓋三壘火力不足的問題。

費桑德表示，如果洋基能補進像是洛磯明星麥馬翰（Ryan McMahon）、響尾蛇明星蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），或是天使古巴好手孟卡達（Yoán Moncada）這類型的三壘手，就能加強洋基已經火力不俗的打線。

費桑德補充，洋基也可能尋求較小幅度的升級，如運動家的安杜哈爾（Miguel Andujar），或是天使的倫吉佛（Luis Rengifo）。

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