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MLB》迎戰開轟頻率最高的白襪！大谷翔平有望寫史上第4人超狂偉業

2025/07/01 21:09

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕今天休兵的道奇明（2日）將回到洛杉磯主場迎戰白襪，日本巨星大谷翔平生涯對戰白襪的打擊成績相當出色，如果在接下來的3連戰開轟，將再度寫下歷史紀錄。

大谷近2戰8打數0安打，還苦吞4次三振，不過明天將面對全大聯盟戰績倒數第2的白襪，大谷生涯對戰也相當有心得。根據日媒《日刊體育》報導，大谷過去交手白襪38場就揮出18轟，長打率高達0.818，是他面對所有球隊中最高。

報導指出，大谷面對白襪平均每2.11場就能敲出1轟，比本季大聯盟爐主洛磯的2.38轟還要驚人。尤其近2年，大谷對白襪10場比賽狂敲9轟，且兩度上演單場雙響砲。

報導補充，如果大谷能在明星賽前達成30轟，將是他繼2021年與2023年後生涯第三度達成此成就，也將成為繼小葛里菲（Ken Griffey Jr.）、馬怪爾（Mark McGwire）與賈吉（Aaron Judge）後，史上第4位生涯三度在明星賽前累積30轟的打者。

根據《StatMuse》數據指出，大谷翔平生涯面對白襪，38場敲出44安就包含18轟，另有39分打點，跑回34分，打擊率0.319。不過大谷生涯敲最多轟是面對運動家，81場敲22轟；其次是遊騎兵87場21轟，再來是白襪38場18轟；另外，大谷生涯對老虎29戰19轟，平均每2.23場1轟。

大谷翔平本季出賽83場，打擊三圍.287/.388/.633，攻擊指數1.021，敲29轟暫居國聯全壘打王，貢獻54分打點。

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