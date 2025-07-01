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籃球》台灣是否還有頂尖純射手？羅興樑：No

2025/07/01 21:36

李忠熙（左）、羅興樑攜手舉辦訓練營。（記者粘藐云攝）李忠熙（左）、羅興樑攜手舉辦訓練營。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣傳奇球星羅興樑與「亞洲第一射手」李忠熙攜手合作，共同開辦首屆《MONARCH菁英射手營》，希望培養更多台灣年輕球員，朝射手之路邁進。兩位亞洲頂尖神射手合體，要把經驗傳承給年輕球員，而兩人過去皆是經歷刻苦訓練才能在場上展現成果，他們也點出現在年輕球員的不足，強調基礎動作、技巧訓練的重要性，李忠熙一再提醒，「汗水是唯一不會背叛選手的方法。」

李忠熙和羅興樑兩人的身高大約183公分，皆非身材突出的球員，但憑藉著苦練在亞洲籃壇佔有一席之地，他們鼓勵年輕球員要有自信，可以透過努力去彌補自身不足。羅興樑說：「身高不足不是藉口，而是在條件不如人情況下，該怎樣去強化自己。」他也說：「我自己除了外線，我還能到低位去單打對手的後衛，甚至吸引包夾後分球，在球員時代我是幾乎沒有假期的，因為條件不如人，就要更努力。」

「我們教的不只是投球，而是如何在場上創造出空檔，在高壓與快節奏中做出正確決策。」羅興樑強調，射手的價值已不僅止於得分，更是戰術節點的關鍵角色，必須具備全場的觀察力與執行力。不過，被問到目前台灣有哪些球員能夠稱得上是純射手？羅興樑很肯定地說：「No！」他提到，過去台灣碰上南韓怎麼可以出現一面倒的情況，但現在已經看不到車尾燈，「最主要是球員基本功不夠，基層教練為成績反而忽略基本動作，先有基礎才可以有變化。」

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