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佛光盃》佛光女籃首戰惜敗馬來西亞 世大運台灣男籃明抗日

2025/07/01 22:03

佛光盃盛大開幕。（三好體協提供）佛光盃盛大開幕。（三好體協提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025佛光盃大學籃球邀請賽今天在高雄鳳山體育館盛大開幕，每年佛光盃已經成為各隊磨練新生代好手的重要舞台，今年來自6國總計共男女16支隊伍以球會友，東道主佛光山佛光大學首戰出師不利，74：75惜敗馬來西亞。

這次參賽隊伍中，本土代表台灣師大男籃是2017年後首度參賽，首戰碰上佛光山光明大學，打完前3節，卻因為廖子程犯滿畢業退場後，被光明反超，88：96吞敗。台師大陣中以莊杰閎28分最佳，他指出，有聽說過佛光盃的強度很強，這對大家而言是很不錯的機會；升上大二他期望自己能成為球隊得分箭頭，首要任務要先把自己增重、練壯，增加在場上對抗性。

教練李秉鴻補充，這次是球隊新、舊生到期後首次正式比賽，佛光盃的氛圍已經可說是UBA大專籃球聯賽8強賽、4強賽甚至職業等級，對首次參賽的大家來說是很好的經驗。

作為賽事主人翁，去年拿到佛光盃亞軍的佛光女籃，今天同樣嘗到敗績，在跟馬來西亞的拉鋸戰中，由於籃板劣勢加上防守交代不清，無法發揮球隊轉換快攻特色，加上末節最後一擊未果，74：75敗給馬來西亞吞下首敗。

自2023年佛光盃復辦後，佛光連3年在小組賽遇上馬來西亞，佛光吞首敗後，教練楊淑淨希望球員們還是要盡力，接下來2場小組賽全力取勝，仍要以4強為目標；馬來西亞締造3年來首勝佛光紀錄，教練陳玉霞透露，球隊今年特別早從3月就開始為一連串國際賽準備，可以有更多時間配合彼此，參賽佛光盃目標1場比1場更好，球隊期望可以在年底泰國東南亞運動會瞄準金牌。

開幕典禮上，佛光山住持心保和尚偕同多名佛光山法師、高雄市運動發展局長侯尊堯、佛光大學校長趙涵㨗、三好體育協會會長劉招明、國際佛光會馬來西亞聯合會中馬協會會長總領隊拿汀斯里楊翠蓮、南華大學校長高俊雄、台鋼雄鷹董事長王炯棻，及立委柯志恩等人出席開幕式，與觀眾一起為佛光盃選手加油打氣。儀式中播放佛光山開山祖師星雲大師的開示影片，大師說，籃球比賽競爭激烈、但要是仁慈的，「隊伍打球非打架」，如果有互碰的情形，認錯道歉是重要的修養。籃球不是單打獨鬥，團隊成員要彼此製造機會，用互助的精神制勝。大師強調「『佛光盃』是友誼賽，不要計較勝敗。」

球迷關注的世大運台灣男籃今天輪休，明天首戰強碰日本拓殖大學；佛光女籃明天則對決菲律賓國立大學。明天佛光盃將有6場精彩比賽，自上午10時開戰，全程免費索票進場。

台師大睽違8年參加佛光盃。（三好體協提供）台師大睽違8年參加佛光盃。（三好體協提供）

佛光女籃首戰敗退。（三好體協提供）佛光女籃首戰敗退。（三好體協提供）

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