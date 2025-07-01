NBA》震撼！公鹿4年31億網羅溜馬2屆火鍋王 9屆明星里拉德無情遭裁

透納。（資料照）

首次上稿：23：09

更新時間：23：32

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，現役效力溜馬最久的主戰中鋒透納（Myles Turner）將效力生涯第2支球隊，以4年1.07億美元（約新台幣31億）轉戰公鹿；而為了騰出空間簽下透納，公鹿也決定將9屆明星後衛里拉德（Damian Lillard）給裁掉。

29歲的透納於2015年首輪第11順位被溜馬相中，菜鳥年獲得年度新秀第2隊殊榮後，逐漸成為印城最穩定的禁區主將，也曾在2018-19與2020-21賽季拿下火鍋王。本季透納出賽72場，場均15.6分6.5籃板2.0火鍋，投籃命中率48.1%，三分命中率39.6%，也幫助溜馬闖進總冠軍戰，可惜最終不敵雷霆。

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效力溜馬10年，透納也曾公開表態想續留印城，自從球隊在總冠軍戰G7飲恨後，透納的經紀團隊就積極與球團商討續約事宜。然而雙方在合約金額上產生歧見，據傳溜馬只願給出3年7500萬美元的價碼。

查拉尼亞報導，溜馬在當家後衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）受傷後，更傾向避免繳豪華稅，因此最終才讓公鹿搶下這位新任中鋒。如今透納與公鹿簽下4年1.07億美元合約，包含2028-29賽季的球員選項。

而34歲的里拉德在今年季後賽首輪也和哈里伯頓一樣遭遇阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，預計來季將整季報銷。如今公鹿為了簽下透納，選擇將他直接裁掉。查拉尼亞報導，公鹿將會把里拉德剩於的1.13億美元薪資，分攤在未來5個賽季內支付。

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