溫網》史上第3人！法網新科冠軍高芙首輪就爆冷輸球

高芙。（路透）

李冠霖／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽驚爆最大冷門！甫於法國公開賽奪冠的美國第2種子高芙 （Coco Gauff），女單初登場就以6：7（3：7）、1：6輸給烏克蘭對手雅絲特蓮絲卡（Dayana Yastremska），不但是本屆出局的最大咖種子，也淪為公開年代史上第3人。

目前WTA世界女單排名42的雅絲特蓮絲卡，全英草地俱樂部第1輪僅花1小時19分鐘，就直落2扳倒世界排名第2的高芙，不但終止對戰3連敗，這也是她自2019年武漢力挫捷克名將普利絲可娃（Karolina Pliskova）以來，第2度戰勝Top 2高手，雅絲特蓮絲卡開心地說：「比賽太精彩了，我手感發燙，連指甲都像著火一樣。」

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21歲的高芙，6月才在巴黎羅蘭加洛斯贏得職業生涯第2座大滿貫女單金盃，如今卻成為第3位溫網草地首輪失利的同年法網紅土冠軍，先前則為2005年比利時海寧（Justine Henin ）、2010年義大利絲基亞沃內（Francesca Schiavone）。加上美國第3種子佩古拉（Jessica Pegula）、中國第5種子鄭欽文，本屆溫網女單前5種子已有3人意外一戰出局。

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