溫網》茲維列夫、穆塞蒂都被爆冷 男單13名種子首輪落馬破紀錄

穆塞蒂。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年溫布頓網球錦標賽冷門連環爆！德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev）隔日補賽仍難逃一戰出局；至於義大利第7種子穆塞蒂（Lorenzo Musetti）也跟著中箭落馬，再讓專家眼鏡碎滿地，本屆男單多達13名種子首輪落敗，已打破賽會紀錄。

茲維列夫初登場與法國對手瑞德克內希（Arthur Rinderknech）各下1盤，晚間賽事因大會宵禁政策而暫停。第2天茲維列夫再上陣，仍擺脫不了ATP世界排名72位的黑馬糾纏，最終以6：7（3：7）、7：6（10：8 ）、3：6、7：6（7：5）、4：6落敗，也讓瑞德克內希首度贏得面對Top 5的勝利，享受中央球場觀眾熱情歡呼，「我都不知道怎麼說，雙腿甚至還在發抖。很高興比賽結束了，這項運動非常艱難，但那是多麼美好的時刻，多麼激動人心。」

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至於去年溫網草地勇闖4強的穆塞蒂，法國公開賽傷後復出表現失常，2：6、6：4、5：7、1：6栽在會外賽殺入的喬治亞對手巴西拉什維利（Nikoloz Basilashvili）拍下，也讓這位33歲老將贏得近3年來大滿貫會內首勝。

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