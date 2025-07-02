NBA》金塊持續變強中！先幫MVP約基奇找替補、再簽資深射手

瓦倫丘納斯被交易到金塊。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕金塊休賽季持續強力補強中，繼送走冠軍前鋒小波特（Michael Porter Jr.）換來前鋒強森（Cam Johnson）並把布朗（Bruce Brown Jr.）簽回後，今天又將薩里奇（Dario Saric）賣給國王換得瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas），再簽下小哈德威（Tim Hardaway Jr.）強化板凳深度。

現年33歲的瓦倫丘納斯是國王在上個賽季的交易大限前換來的中鋒好手，他32場出賽平均16.9分鐘可拿下8.7分、7籃板，他的到來將能夠分擔MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）的上場時間。

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金塊送走薩里奇對於戰力可說毫無影響，因為他上季表現相當掙扎，場均只有3.5分，命中率低於40%，不過由於他的合約即將到期，將能給國王薪資空間上的彈性，而瓦倫丘納斯的合約還剩下2年2000萬美元左右。

除了交易之外，金塊也用1年合約網羅資深射手小哈德威，上季他為活塞出賽77場，平均可以拿下11分、2.4籃板、1.6助攻，77場都是先發創下生涯新高。小哈德威的到來將能提升金塊的三分火力，上季他以36.8%的命中率投進2.2顆三分球，一共投進168顆，生涯小哈德威曾有4個賽季投進超過200顆三分球。

小哈德威上季在活塞先發77場創生涯新高。（資料照）

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