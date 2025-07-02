晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》金塊持續變強中！先幫MVP約基奇找替補、再簽資深射手

2025/07/02 07:43

瓦倫丘納斯被交易到金塊。（資料照）瓦倫丘納斯被交易到金塊。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕金塊休賽季持續強力補強中，繼送走冠軍前鋒小波特（Michael Porter Jr.）換來前鋒強森（Cam Johnson）並把布朗（Bruce Brown Jr.）簽回後，今天又將薩里奇（Dario Saric）賣給國王換得瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas），再簽下小哈德威（Tim Hardaway Jr.）強化板凳深度。

現年33歲的瓦倫丘納斯是國王在上個賽季的交易大限前換來的中鋒好手，他32場出賽平均16.9分鐘可拿下8.7分、7籃板，他的到來將能夠分擔MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）的上場時間。

金塊送走薩里奇對於戰力可說毫無影響，因為他上季表現相當掙扎，場均只有3.5分，命中率低於40%，不過由於他的合約即將到期，將能給國王薪資空間上的彈性，而瓦倫丘納斯的合約還剩下2年2000萬美元左右。

除了交易之外，金塊也用1年合約網羅資深射手小哈德威，上季他為活塞出賽77場，平均可以拿下11分、2.4籃板、1.6助攻，77場都是先發創下生涯新高。小哈德威的到來將能提升金塊的三分火力，上季他以36.8%的命中率投進2.2顆三分球，一共投進168顆，生涯小哈德威曾有4個賽季投進超過200顆三分球。

小哈德威上季在活塞先發77場創生涯新高。（資料照）小哈德威上季在活塞先發77場創生涯新高。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中