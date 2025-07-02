NBA》「運動界極其罕見的自由」 9屆明星里拉德33億照領還能選球隊

里拉德被公鹿裁掉成為自由球員。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕公鹿為了簽下溜馬中鋒透納（Myles Turner），選擇裁掉9屆明星後衛里拉德（Damian Lillard），不過根據消息指出，他本人對於這項決定感到相當高興。

里拉德在今年季後賽首輪遭遇阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，新賽季不一定有辦法上場，然而公鹿在他剩餘合約還有約1.13億美元（約新台幣33億）時將他直接裁掉，會採取攤提的方式負擔他的薪水。新賽季里拉德的合約為5410萬美元，2026-27賽季為5840萬美元，未來若有球隊簽下他，公鹿都能因此獲得薪資上的抵銷。

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儘管公鹿肯定會希望里拉德簽下一張薪資較高的合約減輕球隊的薪資壓力，但是對里拉德來說，他就算只簽一份底薪合約，自己還是拿得到該拿的錢，他可以選擇任何自己想要加盟的隊伍。根據《The Athleitc》報導，里拉德對公鹿裁掉他的行為感到非常高興，因為這舉動讓他身處「籃球優先」的位置上，歷史上幾乎沒有任何一位像他這樣的全明星級球員，能夠獲得如此狀況。

聯盟消息指出，當里拉德被裁掉的新聞一出，他立刻就收到多支爭冠球隊的電話，不過現在的問題是，他是否會馬上跟某支球隊簽約，在球隊的照顧下進行復健，或乾脆等到明年夏天再說。報導提到，現在對里拉德而言無疑是夢幻的局面，特別是考慮在他受傷前就有意轉隊。

里拉德生涯一共入選9次明星賽，不過至今仍一冠難求，原本加盟公鹿被視為他最後的奪冠機會，但在場上的搭配上不協調，讓他原本就有打算在本賽季結束後討論是否留隊。記者阿米克（Sam Amick）直言，「現在，里拉德帶著職業運動界極其罕見的自由離開了。」

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