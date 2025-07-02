MLB》春天哥雙響7打點助藍鳥2連勝 洋基美東龍頭快不保了

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥與洋基4連戰的第2場，今天迎來加拿大158週年國慶，藍鳥明星外野手「春天哥」史普林格（George Springer）在主場繳出3安猛打賞，單場雙響砲，灌進生涯單場新高的7分打點，率隊以12：5大勝，拿下2連勝，距離美聯東區龍頭洋基只剩1場勝差。

史普林格。（法新社）

史普林格此役4打數繳出3安猛打賞，分別在4局下敲出左外野陽春砲，7局則是敲出奠定勝基的滿貫砲，本季12、13轟雙雙出爐，這發滿貫全壘打是他大聯盟生涯的第274轟，也是加盟藍鳥的第100轟。史普林格8局下再敲出帶有2分打點的左外野安打，全場貢獻7分打點，創下生涯單場新高。

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藍鳥總教練施奈德（John Schneider）盛讚史普林格的表現，「他今天的表現真的令人驚艷，可以從威佛手中敲出滿貫砲，真是一記完美的揮擊，整個板凳席都超嗨。」

藍鳥34歲強投高斯曼（Kevin Gausman主投5局失2分，無關勝敗，賽後談到史普林格表現時說道，他今天展現了可以完全掌控比賽的能力，仍是當年休士頓的那位史普林格。

史普林格對此則是謙虛地把功勞歸給隊友和教練團：「我知道施奈德教練對我的期待，也知道自己該扮演的角色。我只是努力執行比賽計畫，學會了面對失敗和起伏。」

洋基苦吞2連敗後，光芒與藍鳥距離美聯東區龍頭只差1場勝差，光芒若是今天贏球的話，將會與洋基並列美東第一。陣中王牌左投佛里德（Max Fried）先發6局挨2轟失4分，無關勝敗，「法官」賈吉（Aaron Judge）2打數2安打，獲得2次四壞球保送和1次敬遠，本季21次敬遠創下生涯單季新高，打擊率升至0.358。

賈吉。（法新社）

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