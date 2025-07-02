MLB》鈴木誠也手感超火燙！ 明星賽前再刷生涯新高23轟（影音）

鈴木誠也持續刷新自己生涯最多全壘打紀錄。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本強打「聖鬥士」鈴木誠也本季好表現停不下來，今天在對守護者一戰敲出本季第23轟，助隊5：2收下勝利，明星賽前就連續突破自己生涯最多轟紀錄，本季有望締造驚人的生涯年。

鈴木誠也在2022年效力小熊的第一個賽季就有14轟的表現，2023年進步到20轟，去年出賽比2023年少6場，仍繳出21轟締造生涯新高，同時攻擊指數0.848也創下生涯最佳。

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今年鈴木誠也在守備負擔減少的情況下，打擊表現更上層樓，今天敲出賽季第23轟，僅用358打席就持續堆高自己的生涯紀錄，幫助小熊在6下取得1分保險分，最終球隊也以5：2奪勝。

小熊先發左投波伊德（Matthew Boyd）先發主投7局被打5支安打失掉2分，送出5次三振、1次四壞保送繳出優質先發，守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）5.2局被打7支安打，失掉4分都是責失分，送出2次三振、4次四壞保送。

Seiya Suzuki lets one fly! pic.twitter.com/vfA7JUGRnH — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 2, 2025

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