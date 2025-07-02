晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》鈴木誠也手感超火燙！ 明星賽前再刷生涯新高23轟（影音）

2025/07/02 10:38

鈴木誠也持續刷新自己生涯最多全壘打紀錄。（法新社）鈴木誠也持續刷新自己生涯最多全壘打紀錄。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本強打「聖鬥士」鈴木誠也本季好表現停不下來，今天在對守護者一戰敲出本季第23轟，助隊5：2收下勝利，明星賽前就連續突破自己生涯最多轟紀錄，本季有望締造驚人的生涯年。

鈴木誠也在2022年效力小熊的第一個賽季就有14轟的表現，2023年進步到20轟，去年出賽比2023年少6場，仍繳出21轟締造生涯新高，同時攻擊指數0.848也創下生涯最佳。

今年鈴木誠也在守備負擔減少的情況下，打擊表現更上層樓，今天敲出賽季第23轟，僅用358打席就持續堆高自己的生涯紀錄，幫助小熊在6下取得1分保險分，最終球隊也以5：2奪勝。

小熊先發左投波伊德（Matthew Boyd）先發主投7局被打5支安打失掉2分，送出5次三振、1次四壞保送繳出優質先發，守護者先發投手威廉斯（Gavin Williams）5.2局被打7支安打，失掉4分都是責失分，送出2次三振、4次四壞保送。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中