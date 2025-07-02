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NBA》柯瑞、里拉德最強雙槍合體？傳勇士已和他接觸

2025/07/02 10:46

里拉德與柯瑞。（資料照）里拉德與柯瑞。（資料照）

〔記者粘藐云/綜合報導〕NBA近期各隊積極為新賽季布局，公鹿選擇裁掉里拉德（Damian Lillard），並且補進溜馬中鋒透納（Myles Turner）。外媒指出，里拉德本人對於球隊這個決定感到開心，且目前已有超過10支隊伍和他接觸，其中包含勇士，讓外界充滿想像。

里拉德在今年季後賽首輪遭遇阿基里斯腱斷裂的嚴重傷勢，新賽季何時能出賽還是未知數，公鹿決定把他裁掉，用攤提的方式支付他剩餘薪水。雖然傳出「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）對於球隊的決定感到不滿，但里拉德本人似乎相當樂意，現階段也有多支球隊與他接觸。

《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）指出，勇士已主動和里拉德接觸，商討加盟事宜，由於過去里拉德是在灣區成長，能夠回到熟悉的地方，大幅增加他加盟意願，倘若最後成真，將有機會看到他和頂尖射手柯瑞（Stephen Curry）聯手，打造最強雙槍。

除了勇士，目前傳出熱火、馬刺甚至老東家拓荒者都曾和里拉德接觸，但還在養傷中的他預計會回到波特蘭繼續復健、休養，不會急著馬上做出決定，外媒指出，他最快有機會在2025-26球季的明星賽左右回歸。

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