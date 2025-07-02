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中職》統一獅UniGirls添新韓援！文慧真欣賞「四爺」、弟弟來頭不小

2025/07/02 11:08

統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）

〔體育中心/綜合報導〕2025年中華職棒下半季賽事七月正式開始，迎接下半季賽事熱潮，統一獅UniGirls啦啦隊再添新成員，韓職斗山熊啦啦隊Hyejin Moon文慧真加盟獅隊，將於獅隊下半季首周賽事週六7.12於台南棒球場首度登場應援。

文慧真，1998年11月9日出生，天蠍座，擅長跳舞，經歷包含首爾FC足球啦啦隊、友利銀行職業女籃啦啦隊、SK騎士職籃啦啦隊等，目前現任韓職斗山熊啦啦隊一員。文慧真透露，受到親弟弟的影響，自己也非常喜歡玩電腦遊戲，而他的弟弟正是知名南韓《英雄聯盟》戰隊T1的打野選手Oner（文炫竣）。

這一季為了來台加盟統一獅UniGirls啦啦隊，文慧真也做足了準備，除了透過影音練習獅隊應援曲外，也努力學習說中文，慧真自豪的說，現在已經可以自己到小吃攤點大腸麵線，期待來到台灣與球迷的每一次互動。

雖然身處異地，文慧真心中還非常關注統一獅的戰況，日前透過線上直播了收看了統一獅封王戰的精彩內容，也私下透露自己最欣賞的球員是「四爺」陳傑憲。期待從下半季開始認真應援幫助球隊贏下每一場勝利！

文慧真表示：「今年球季初就開始計劃要來台灣發展，很開心可以加入統一獅UniGirls成為啦啦隊一員，這幾個月也透過網路影音先了解球隊的應援歌曲，希望自己能展現好的一面呈現給台灣球迷，雖然已經準備了2-3個月，但是還是非常緊張，祈禱著第一場比賽不要出現失誤。下週7.12就要在台南棒球場初次登場，心情充滿期待又帶點緊張感，希望自己能夠盡快融入這個新環境，也很期待跟大家見面。」

7.12（六）猿獅台南主場賽事，也是文慧真首度蒞臨台南棒球場，當日賽事五局中場，也將安排表演，文慧真將用他最擅長的舞蹈，讓球迷更進一步認識他。

Hyejin Moon 文慧真 IG
https://www.instagram.com/yll_suly28/

統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）
統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）
統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）
統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）統一獅新韓援文慧真。（統一獅提供）

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