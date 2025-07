MLB》連5季30轟日本史上第一人！ 大谷翔平更創下百年神壯舉

大谷翔平。(美聯社)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天在主場對戰白襪,敲出本季第30轟,連續5季達成此壯舉成為史上首位日本球員,更寫下一項百年罕見紀錄。

大谷翔平前兩打席分別擊出二壘滾地球以及吞下三振,4局下第3打席砲轟白襪25歲右投史密斯(Shane Smith),在2好3壞時狙擊90.3英哩內角滑球,一棒掃出右中外野全壘打牆外,形成一發陽春砲,擊球初速達116.3英哩(187.1公里),飛行距離為408英呎,幫助球隊取得6:1的領先。

大谷翔平連續5年都至少有30轟,成為史上第一位達成此壯舉的日本球員,另外,大谷在明星賽前至少累積30轟和80得分,更是自1901年以來的第3人,前兩位分別是1969年的名人堂球星「十月先生」傑克森(Reggie Jackson)和1994年的白襪傳奇強打湯瑪斯(Frank Thomas)。

