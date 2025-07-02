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MLB》連5季30轟日本史上第一人！ 大谷翔平更創下百年神壯舉

2025/07/02 11:56

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平今天在主場對戰白襪，敲出本季第30轟，連續5季達成此壯舉成為史上首位日本球員，更寫下一項百年罕見紀錄。

大谷翔平前兩打席分別擊出二壘滾地球以及吞下三振，4局下第3打席砲轟白襪25歲右投史密斯（Shane Smith），在2好3壞時狙擊90.3英哩內角滑球，一棒掃出右中外野全壘打牆外，形成一發陽春砲，擊球初速達116.3英哩（187.1公里），飛行距離為408英呎，幫助球隊取得6：1的領先。

大谷翔平連續5年都至少有30轟，成為史上第一位達成此壯舉的日本球員，另外，大谷在明星賽前至少累積30轟和80得分，更是自1901年以來的第3人，前兩位分別是1969年的名人堂球星「十月先生」傑克森（Reggie Jackson）和1994年的白襪傳奇強打湯瑪斯（Frank Thomas）。

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