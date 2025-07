MLB》史上最快高射砲！ 大谷翔平再創無人能及狂歷史（影音）

大谷翔平。(圖片取自道奇X)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇大谷翔平今天在6局敲出本季第30發全壘打,其擊球仰角高達42度、擊球初速116.3英哩,創下史上最猛高射砲紀錄。

大谷翔平在今天第三打席將白襪先發投手史密斯(Shane Smith)的內角90.3英哩滑球,以高達116.3英哩的擊球初速,敲出408英尺超大號全壘打,值得一提的是,該轟的擊球仰角高達42度,是《Statcast》自2015年全面啟用以來,擊球仰角至少36度的史上最快一轟。

請繼續往下閱讀...

而根據《OptaSTATS》指出,大谷翔平已經連續5個賽季達成30轟、10盜、3支三壘安打以上的表現,在大聯盟歷史上,除了大谷翔平以外,沒有任何一位選手能夠連續超過3季締造如此數據。

Shohei Ohtani!



116.3 mph

42 degrees



That’s the hardest-hit home run with at least a 36-degree launch angle under Statcast (2015) https://t.co/A9LvLXnxOu