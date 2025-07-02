MLB》史上最快高射砲！ 大谷翔平再創無人能及狂歷史（影音）

大谷翔平。（圖片取自道奇X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇大谷翔平今天在6局敲出本季第30發全壘打，其擊球仰角高達42度、擊球初速116.3英哩，創下史上最猛高射砲紀錄。

大谷翔平在今天第三打席將白襪先發投手史密斯（Shane Smith）的內角90.3英哩滑球，以高達116.3英哩的擊球初速，敲出408英尺超大號全壘打，值得一提的是，該轟的擊球仰角高達42度，是《Statcast》自2015年全面啟用以來，擊球仰角至少36度的史上最快一轟。

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而根據《OptaSTATS》指出，大谷翔平已經連續5個賽季達成30轟、10盜、3支三壘安打以上的表現，在大聯盟歷史上，除了大谷翔平以外，沒有任何一位選手能夠連續超過3季締造如此數據。

Shohei Ohtani!



116.3 mph

42 degrees



That’s the hardest-hit home run with at least a 36-degree launch angle under Statcast （2015） https://t.co/A9LvLXnxOu — Sarah Langs （@SlangsOnSports） July 2, 2025

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