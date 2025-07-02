中職選秀》味全龍第3輪的爆冷選擇？「黑馬左投」林紘維一球路受青睞

三民左投林紘維，本屆選秀第3輪被味全龍隊指名。（匯傑運動經紀提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職選秀6月30日進行，味全龍隊自首輪直接拿下唯一旅外但狀況成謎的黃暐傑起，選秀策略就屢屢備受討論。龍隊於第3輪，跳過一眾U18培訓隊好手，挑走三民高中左投林紘維，這匹第3輪「黑馬」，最快球速143公里，頗具潛力。

林紘維小學時自彰化東山轉學至嘉義和興，曾因轉學而沒能打選拔賽，高二時手肘發炎、高三又因超齡，兩屆玉山盃選拔賽都沒能參加，國手資歷一片空白。

請繼續往下閱讀...

選秀當晚，林紘維並未到場，而是和學長們在重訓室自主訓練，他透露，聽到學長大喊恭喜，才知自己第3輪就被味全選走，「原本想說可能會是第4到第6輪，很前面就被選，很意外。」

林紘維對外比賽的資訊雖不多，但味全球探部門慧眼獨具。林紘維透露，在經紀團隊安排下，他赴味全和樂天測試過，他還說：「去味全時，分組比賽我有投一顆變速球，場邊教練跟球探看到，就叫我多投那顆球。隔天體測完，就聽經紀人說，球隊給我的評價好像不錯。也謝謝經紀人，幫我安排測試。」

林紘維的少棒啟蒙教練許几仁，當晚緊盯選秀轉播，見證子弟兵成為他麾下首位職棒選手。許几仁說：「他小時候很瘦小，很多人可能不看好，但他的協調性跟柔軟度都和一般選手不同，是可造之材。原本預期他會在第4輪或後段中選，想不到會在前3輪。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法