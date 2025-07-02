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MLB》大谷翔平怪力轟掩護！ 山本由伸7局8K失1分奪第8勝

2025/07/02 12:37

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今天在主場迎戰白襪，繳出7局8K失1分的好投，大谷翔平也加入「愛山本打線」，敲出本季第30轟，道奇終場以6：1贏球取得2連勝，山本收下本季第8勝，並列國聯勝投王。

山本由伸首局投出三上三下，道奇打線首局就化身「愛山本打線」，「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、帕赫斯（Andy Pages）和康佛托（Michael Conforto）敲安進帳打點，單局灌進4分。

山本由伸2局上靠著三振化解一二壘有人的失分危機，W.史密斯（Will Smith）、帕赫斯3局下安打串聯再添1分，山本4局上出現亂流，索沙（Lenyn Sosa）在二壘有人擊出左外野二壘安打，幫助白襪追到1：5落後。

大谷翔平4局下砲轟白襪25歲右投史密斯（Shane Smith），在2好3壞時狙擊90.3英哩內角滑球，一棒掃出右中外野全壘打牆外，形成一發陽春砲，擊球初速達116.3英哩（187.1公里），飛行距離為408英呎，幫助球隊取得6：1領先。

山本由伸及時回穩，連續解決10名打者完成投球任務，他此役先發7局用98球，被敲3安失1分，另外投出8次三振和1次保送，防禦率為2.51。

道奇崔爾（Jack Dreyer）和班達（Anthony Banda）依序登板守成，守住球隊勝利，道奇終場就以6：1大勝白襪，中斷對手的2連勝，S.史密斯主投4.2局失6分，苦吞本季第6敗。

大谷翔平此役4打數敲出一支全壘打，另外吞下2次三振，目前打擊率降至0.287。大谷翔平在明星賽前敲出第30轟，追平2019年由貝林傑（Cody Bellinger）所保持的隊史紀錄，目前距離明星賽尚有10場比賽，大谷極有機會再創新猷。

另外，大谷翔平本季累積7支三壘安打和30發全壘打，達成連5季至少「5支三壘安打與30轟」的壯舉，成為史上第2人，上一位已經要追溯到1937年至1941年的洋基神獸狄馬喬（Joe DiMaggio）。

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

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