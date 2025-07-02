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桌球》桌協先斬後奏提高世界排名保留國手門檻 再度引發爭議

2025/07/02 12:36

林昀儒（右）和高承睿。（資料照，取自WTT官網）林昀儒（右）和高承睿。（資料照，取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕桌球協會昨天突然在官網公告「世界排名保留國手之新規定」，將目前世界排名40名內的選手免參加年度中華桌球排名資格賽的規定，修改為世界排名35名內，並增訂全國錦標賽男、女單打冠軍可免參加排名資格賽（國手選拔賽）及排名賽，由於距離全國錦標賽開打只剩不到2個月，桌協突然更改遊戲規則再度引發爭議，也引起體育署關切。

桌協秘書長葉國欽表示，依照程序，應該先將選訓委員會的會議紀錄提報體育署核備才能正式公告，但因全國錦標賽8月25日即將在花蓮舉行，為了讓選手知道這次全國錦標賽單打冠軍可以免參加排名賽，才提前發布消息。在體育署表達關切後，桌協也將公告更改為「世界排名保留國手之新規定（草案）」，並依程序將選訓委員會決議提報體育署核備，若體育署有不同意見，桌協也會配合修改。

桌協在去年將原本世界排名50名內的選手免參加年度排名資格賽的規定修改為世界排名40名內，在6月18日召開的選訓委員會，又將保障國手門檻提高至世界排名35。依照最新世界排名，目前只有男子組的林昀儒（第8）、高承睿（23名）和女子組的鄭怡靜（11名）免參加排名資格賽，世界排名40的黃怡樺則成為最大受災戶。

此外，新規定也將原本最多保留3名免參加排名賽的規定修訂為2名，另增訂全國錦標賽單打冠軍得免參加排名資格賽及排名賽，且其國內排名也排在依世界排名取得國手資格的選手之後。

鄭怡靜。（資料照，取自國際桌總微博）鄭怡靜。（資料照，取自國際桌總微博）

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